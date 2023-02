Volley A2/M – Cuneo cade con Santa Croce e complica il cammino playoff. Vola Cantù, ok Brescia

Non regge il fortino casalingo della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo all’assalto della Kemas Lamipel Santa Croce nella 21^ giornata del campionato di A2 maschile di pallavolo. I ragazzi allenati da coach Giaccardi cedono alla compagine toscana in quattro set, facendo un passo indietro rispetto alle ultime positive prestazioni.

I cuneesi passano avanti nel conto dei set al termine di un primo parziale giocato sempre avanti di un paio di lunghezze, ma con gli ospiti capaci di restare in scia. Questi ultimi accelerano nella seconda frazione di gioco, approfittando anche dei tanti errori di Cuneo in tutti i fondamentali (34 alla fine della gara)e vanno a conquistare l’intera posta in palio.

Per i biancoblu il miglior marcatore è ancora una volta Santangelo, che chiude la sua prestazione con 18 punti, seguito da Botto, Parodi e Codarin, rispettivamente con 13, 12, 10 e punti. Tra le fila degli ospiti spicca la prestazione dell’opposto Motzo (18 punti), con una buona performance in cabina di regia anche dell’ex della gara Manuel Coscione.

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce 1-3 (25-23, 21-25, 22-25, 19-25)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 0, Botto 13, Sighinolfi 7, Santangelo 18, Parodi 12, Codarin 10, Lanciani 1, Chiapello 2, Bisotto (L), Cardona Abreu 0, Kopfli 0. N.E. Lilli, Esposito. All. Giaccardi.

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 3, Maiocchi 6, Vigil Gonzalez 11, Motzo 18, Hanzic 17, Truocchio 9, Loreti (L), Arguelles Sanchez 0, Morgese (L), Compagnoni 0. N.E. Giovannetti, Favaro. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Clemente, Serafin. NOTE – durata set: 30′, 25′, 28′, 26′; tot: 109′.

La corsa ai playoff di Cuneo si complica con questa sconfitta: la squadra rimane al settimo posto ma viene agganciata da Consar RCM Ravenna e Tinet Prata di Pordenone, con Videx Yuasa Grottazzolina e Consoli McDonald’s Brescia distanti sole tre lunghezze. Capitan Botto e compagni torneranno in campo sabato sera alle 20.30, ospiti proprio di Pordenone in uno snodo fondamentale della loro stagione.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 21

Consoli McDonald’s Brescia – Cave Del Sole Lagonegro 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

BCC Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia 3-2 (25-18, 20-25, 27-29, 25-20, 15-11)

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce 1-3 (25-23, 21-25, 22-25, 19-25)

HRK Motta di Livenza – Pool Libertas Cantù 0-3 (27-29, 22-25, 19-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Delta Group Porto Viro 3-0 (25-22, 25-21, 25-13)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Videx Yuasa Grottazzolina 2-3 (25-20, 25-17, 26-28, 20-25, 12-15)

Tinet Prata di Pordenone – Consar RCM Ravenna 3-2 (25-18, 17-25, 25-21, 21-25, 19-17)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 49 BCC Castellana Grotte 39 Kemas Lamipel Santa Croce 39 Pool Libertas Cantù 37 Delta Group Porto Viro 34 Agnelli Tipiesse Bergamo 33 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31 Consar RCM Ravenna 31 Tinet Prata di Pordenone 31 Videx Yuasa Grottazzolina 28 Consoli McDonald’s Brescia 28 Conad Reggio Emilia 23 Cave del Sole Lagonegro 22 HRK Motta di Livenza 16

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 22 (4-5/3)

Cave Del Sole Lagonegro – HRK Motta di Livenza (4/3)

Tinet Prata di Pordenone – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo (4/3)

Kemas Lamipel Santa Croce – Agnelli Tipiesse Bergamo

Consar RCM Ravenna – Pool Libertas Cantù

Videx Yuasa Grottazzolina – Consoli McDonald’s Brescia

Delta Group Porto Viro – BCC Castellana Grotte

Conad Reggio Emilia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia