Sergio Bosca nuovo socio del Lions Clòub di Santo Stefano Belbo

Dopo aver lasciato la gestione diretta della pasticceria BOSCA, sita nel centro storico di Canelli, ai propri dipendenti, Sergio intende dedicare le sue energie al servizio degli Altri ed ha scelto il sodalizio di volontariato Lion di Santo Stefano B. ove poter incanalare le sue nuove energie.

Una carriera lunga quasi 60 anni, da garzone di bottega a titolare di un laboratorio che abbracciava la pasticceria, la cioccolateria e la gelateria con sempre a fianco la moglie Tealdo Michelina, lui alla produzione e lei nella bottega a valorizzare le creazioni del marito ed a tenere i contatti con la Clientela.

Giovediì 23 febbraio, alla presenza del Governatore Lions di Piemonte e Liguria, in occasione di un intermeeting fra i Clubs di Santo Stefano b., Cortemilia e Costigliole, Sergio è stato ufficialmente “ spillato” come socio entrando a far parte del più grande sodalizio al mondo di volontariato.

A Sergio ed alla consorte i migliori auguri di benvenuto di tutti i componenti del Club.