Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì cede a Trentino e scivola al quarto posto, ancora male Busto Arsizio

Recupero amaro per la LPM Bam Mondovì, che nell’infrasettimanale di mercoledì cede alla capolista Itas Trentino per 3-1. Buonissima in ogni caso la prova delle ragazze di coach Solforati, che lottano alla pari per tutta la gara contro le forti avversarie, mettendole in difficoltà a ripetizione ed arrivando a pochi punti da un tiebreak che sarebbe stato meritato.

Le monregalesi cedono la prima frazione alle ospiti, ma impattano immediatamente il conto dei set. Il terzo è una battaglia punto a punto che Trentino conquista i vantaggi. Rammarico, infine, per la LPM nel quarto parziale, quando avanti per 20-15 ha subito la rimonta delle trentine, capaci di sbagliare sempre pochissimo e di difendere con energia.

Per Mondovì ancora unna volta sugli scudi l’opposto Decortes, premiata meritatamente MVP con i suoi 29 punti, quasi il doppio di qualsiasi altra giocatrice impegnata nella serata (la rincorrono Populini e Michieletto con 16). Il “Puma” chiuderà la sua intensa settimana domenica alle 17.00 ospitando la D&A Esperia Cremona.

LPM BAM MONDOVÌ – ITAS TRENTINO 1-3 (20-25 25-23 25-27 23-25)

LPM BAM MONDOVÌ: Grigolo 11, Riparbelli 4, Decortes 29, Populini 16, Pizzolato 9, Giroldi 2, Bisconti (L), Takagui, Longobardi. Non entrate: Giubilato, Zech, Colzi. All. Solforati.

ITAS TRENTINO: Bonelli 7, Mason 10, Moretto 8, Dehoog 11, Michieletto 16, Fondriest 13, Parlangeli (L), Meli 1, Joly. Non entrate: Bisio, Libardi (L), Michieletto, Serafini. All. Saja.

ARBITRI: Licchelli, Selmi. NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 25′, 27′, 29′, 29′; Tot: 110′. MVP: Decortes.

La sconfitta fa scivolare la LPM al quarto posto, staccata dalla Bsc Materials Sassuolo, che sconfigge una Futura Giovani Busto Arsizio in difficoltà in questo periodo. Trentino scappa in classifica, seguita a 6 punti dalla Valsabbina Millenium Brescia, a sua volta vincente nel recupero contro la Orocash Lecco. Nessuno scontro diretto tra le prime nel prossimo turno, che potrebbe essere dunque privo di scossoni.

SERIE A2 FEMMINILE – RECUPERI

Valsabbina Millenium Brescia-Orocash Lecco 3-1 (25-21, 24-26, 25-22, 25-14)

Lpm Bam Mondovì – Itas Trentino 1-3 (20-25 25-23 25-27 23-25)

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-22 17-25 25-21 25-14)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino 51 Valsabbina Millenium Brescia 45 Bsc Materials Sassuolo 42 Lpm Bam Mondovì 39 Futura Giovani Busto Arsizio 39 Tecnoteam Albese Volley Como 27 Volley Hermaea Olbia 24 D&A Esperia Cremona 24 Orocash Lecco 21 Chromavis Eco Db Offanengo 21 Emilbronzo 2000 Montale 18 Club Italia 9

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 21 (26/2)

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Orocash Lecco

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como