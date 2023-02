Il report completo sugli ultimi risultati ottenuti dai B.C. Gators

U17 GOLD: BRA – TOC TOC GATORS 96-72

TOC TOC Gators: Crosetto, Varallo 24, Mori 7, Baretta 5, Avalle, Pepe 6, Pistone, Alessio 27. All.: Colonna – Ass.: Fabbri

Bra: Valere 2, D’orta 18, Ferrero 5, Pereno 2, De Marco 5, Agosto 11, Compreni, Berrino 8, Rinaldi 16, Bernoclo 14, Castanzariti, Busato 9. All.: Siragusa

Una partita molto fisica quella tra i ragazzi Gators e quelli di Bra che disputano il campionato U17 gold.

I padroni di casa portano a casa la partita con ampio vantaggio, complici le 6 triple segnate, ma, nonostante questo, i Gators giocano una buona partita. Varallo, Alessio e Baretta giocano bene in attacco e gestiscono bene il pallone.

Il primo tempo è contraddistinto dalla carenza in difesa degli ospiti di cui approfittano gli avversari che riescono a segnare in quasi tutte le azioni.

Nel secondo tempo Colonna e Fabbri chiedono di più in difesa e Pistone, Mori e Pepe recepiscono bene le istruzioni: recuperano tanti palloni, difendono coralmente e gestiscono bene la palla.

Nonostante gli sforzi profusi il divario aumenta fino a diventare incolmabile.

«Al di là del risultato sono comunque soddisfatto: stiamo migliorando e l’allenamento in palestra comincia a dare i frutti attesi. La strada è giusta, avanti così!» commenta coach Colonna.

Prossimo incontro: sabato 25/02/2023 ore 21.15, TOC TOC Gators – Cuneo (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

JUNIORES: SALUZZO – GATORS 50-64

Parziali: 15-14, 30-36, 35-49, 50-64

Gators: Tuninetti 2, Roano 15, Ghigo 17, Valinotti 10, Perrone 0, Ferrero 9, Scibetta 10, Mana 0, Fiorito 2, Varallo 4, Pepe 2. All.: Fabbri

Saluzzo: Caporgno 9, Fino 19, Guorda 0, Tarantino 2, Martin 4, Barbero 0, Perno 28, Ballatore 4, Ferrari 4, Fraire 8, Aresio 0, Rosso 0. All.: Spinella

Inizia in maniera ottimale la seconda fase del gruppo Juniores che vince anche sul difficile campo di Saluzzo. La gara è equilibrata: entrambe le compagini si sono affrontate a viso aperto, non poteva essere diversamente visto che entrambe le formazioni sono in vetta alla classifica.

La squadra di Fabbri scende in campo con la coppia di lunghi Valinotti e Ghigo e tre esterni Perrone Pistone e Ferrero.

Il primo quarto è equilibrato come si evince dal punteggio del primo parziale: 15 a 14 per Saluzzo. Per gli alligatori Ghigo sotto canestro e Ferrero da fuori tengono e si caricano la squadra sulle spalle.

È nel secondo quarto che la squadra di Fabbri dà il primo strappo alla partita: le bombe di Pistone ,Ghigo e Scibetta (autore di un azione da 4 punti) creano un buon gap che porta in vantaggio i Gators alla fine del primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi i Gators suonano la carica: Scibetta è scatenato e segna 3 triple e Pistone buca ripetutamente la retina.

Nell’ultimo periodo Fabbri fa ruotare tutta la panchina tenendo sotto controllo il risultato, mai in discussione, e concludendo la gara 64 a 50 per i Gators.

ALLIEVI: PANCALIERI – GATORS 59-62

Gators: Culasso 8, Varallo 34, Zecca 8, Fina, Scardina, Sogno 5, Carignano 5, Pistone 2. All.: Sabatino

Pancalieri : Corsello 12, Guerci 8, Cane 4, Patruno 2, Cioffi, Kunar, Rollé 6, Raso 6, Bernero 10, Chiattone 8, Arosio 1, Vergnano. All.: Tucci

A Pancalieri gli Allievi, guidati in via eccezionale da coach Sabatino, centrano un’importante vittoria su un campo per niente facile e in formazione rimaneggiata.

Dopo un primo quarto di gara dinamico, con capovolgimenti continui del punteggio e belle giocate in transizione da entrambe le parti, nel secondo periodo la squadra di casa approfitta di un vistoso calo fisico dei biancoverdi che lasciano campo aperto a facili canestri. Alla pausa lunga il punteggio è di 37 a 31 per Pancalieri.

Alla ripresa la zona 3-2 ordinata da coach Sabatino fa abbassare decisamente il ritmo per consentire più ripresa e arginare in qualche maniera gli uno contro uno degli avversari che, troppo spesso, arrivavano al ferro. Ma nonostante questo le lunghezze da recuperare sono sempre 6 (53-47) e il solo Varallo (34) non basta per concretizzare la rimonta.

Ci pensano gli avversari che, nell’ultima frazione, si inceppano in attacco dando la possibilità ai biancoverdi di pareggiare e, successivamente, di portarsi in vantaggio grazie alle incursioni di Varallo che si erge a trascinatore della squadra segnando 13 dei 16 punti di squadra nell’ultimo quarto.

Qualche apprensione sul finale per mantenere il vantaggio causa i tanti errori ai liberi e numerose palle perse che gli avversari non concretizzano in canestri; così alla fine i ragazzi possono festeggiare per la vittoria che conferma al comando della classifica del proprio raggruppamento.

U15 GOLD: GRUGLIASCO – ABC SERVIZI GATORS 61-50

Parziali: 13-14, 30-27, 47-41

ABC SERVIZI Gators: Graziano, Ambrogio 26, Mosso, Botta A., Botta C. 4, Crosetto 2, Paonne 5, Bosio, Chiarlo 13. All.: Racca, Ass.: Marengo

Grugliasco: Cocco 7, Ruggia 2, Finotti 11 Fiandaca 10, Ghiurca 14, Rubino 4, Bottinelli 2, Mapelli 1, Taverna, Evangelista 10. All.: Converso, Ass.: Calzavara

I Gators partono molto bene nel match in trasferta a Grugliasco giocando, i primi due periodi, una pallacanestro molto organizzata, con azioni articolate che coinvolgono tutti i giocatori in campo.

Ambrogio, in grande spolvero, fa girare la squadra e segna a ripetizione da sotto e dalla lunga distanza con percentuali importanti.

Si va al riposo a -3 per i biancoverdi.

Nella ripresa i ragazzi di coach Racca partono male: un parziale di 6-0 per i locali e rischio di aumento del divario. Ma gli alligatori reagiscono e ricominciano a macinare gioco tornando in partita.

L’ultimo quarto vede gli alligatori combattere ma, nonostante tutto il punteggio non sorride. Una causa di questo svantaggio è la formazione rimaneggiata causa infortuni a cui si aggiungono gli infortuni subiti durante la partita.

“E’ un vero peccato perché anche oggi abbiamo dimostrato di stare ampiamente dentro al match e di meritare di più di quanto raccolto. Abbiamo fatto vedere miglioramenti e un bel gioco di squadra. Quando le energie sono finite abbiamo tenuto con la forza di volontà ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato”.

Prossimo incontro: sabato 04/03/2023 ore 16.00, Novipiù Campus Piemonte – ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport – Piazza San Giovanni – FARIGLIANO (CN)).

U14 F: CUNEO – CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 39-38

Parziali: 4-7, 17-10, 13-13, 4-6

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Marchisio, Tuninetti 5, Spertino 6, Chiapello 4, Torello, Gianoglio 2, Casasole 21, Conti, Dotta. All.: Sabatino

Cuneo: Derguti 2, Nikaj 18, De Marchi 2, Combale 9, Fikaj 6, Genocchio, Chiaramello, Amarante, Bedino 2. All.: Griffanti

Terza battuta d’arresto consecutiva per le alligatrici che questa volta pagano dazio contro le rivali di Cuneo.

La sconfitta di misura arriva dopo una gara di rara bruttezza nonostante sia stata combattuta fino alla fine, con il tiro della possibile vittoria di Casasole che si infrange sul ferro. Proprio quest’ultima è stata l’unica delle bianco verdi ad avere avuto un rendimento costante durante tutto il corso della gara coi suoi 21 punti, nonostante fosse sistematicamente raddoppiata prima ancora di ricevere la palla e poi triplicata quando ne entrava in possesso (!).

Non una prova esaltante dunque, in netto contrasto con quanto visto nelle due uscite precedenti contro avversarie di ben più alto spessore, dove il gioco era stato fluido e a tratti anche spettacolare.

«Peccato perché le ragazze avrebbero meritato di vincere per quanto di buono stanno facendo, ma avranno sicuramente la possibilità di rifarsi già a partire dalla prossima partita a Rivalta contro Area Pro che sarà anche l’ultima di questa prima fase» conclude coach Sabatino.

Prossimo incontro: sabato 25/02/2023 ore 19.00, Area Pro – CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators (Palestra Scuole El. Calvino – Via Piossasco, 57 – RIVALTA DI TORINO (TO)).

U12 CSI: GATORS RACCONIGI – FARIGLIANO BIANCHI 38-113

Gators Racconigi: Lanfranco 6, Ferrero D. 16, Danese G., Danese N., Cornaglia 10, Barbiero 2, Gastaldi 2, Pettinotti 2, Casoria, Tribaudino. All.: Nasari M.

Farigliano Bianchi : Aimasso 4, Bruno 20, Cappellino 33, Carotti 24, Ieriti 4, Lami 2, Monge 8, rossi 16, Viotti 2. All.: Bolgioni

Sabato 18 febbraio si è disputata la quarta gara di ritorno del campionato U12 CSI per i ragazzi di coach Nasari, che hanno affrontato, tra le mura amiche, la forte formazione di Farigliano Bianchi che attualmente occupa la parte alta della classifica.

Il primo quarto è combattuto ed è partita vera, Barbiero fornisce assist importanti per un ispirato Ferrero in fase offensiva, Tribaudino è una certezza nei rimbalzi difensivi e la difesa di Cornaglia e Danese N. sono solite; al termine dei primi 10 minuti il punteggio recita 10-20 in favore degli ospiti.

Nel secondo quarto Lanfranco e Gastaldi portano intensità in entrambe le metà campo, Danese G. e Casoria portano intensità nella propria metà campo e Pettinotti realizza allo scadere del secondo tempo.

Nel terzo e quarto periodo il divario aumenta costantemente fino al punteggio finale di 38-113 per gli ospiti, nonostante questo però i giovani Gators hanno giocato una bella gara.

«A vedere il punteggio può sembrare pazzesco, ma è stata la migliore gara dell’anno, i primi due quarti sono stati positivi sia per la fase offensiva che per quella difensiva, poi la stanchezza e la bravura degli avversari hanno aumentato il distacco. Stiamo lavorando bene in palestra ed i risultati stanno arrivando, sono fiducioso nella prossima gara contro Cuneo dove all’andata è arrivata la prima vittoria» questo il commento di coach Nasari.

Prossimo incontro: domenica 24/02/2023 ore 14.30 – Auxilium Cuneo – Gators Racconigi (Palaxilium Don Bosco” – Via Piero Gobetti 32 – CUNEO (CN)).

U12 CSI: FARIGLIANO – GATORS SAVI 37-77

Gators Savigliano: Ambrogio 6, Barra 18, Brunetti 2, Casasole 6, Correndo 4, Rimonda 8, Rosso 14, Sordella 16. All.: Toselli

Farigliano: Cerato 12, Galleano 4, Musso 12, Novarese 2, Occelli, Pecchenino 3, Reineri 1, Tedesco, Viara 2. All.: Bolgioni

Domenica 19 febbraio, la sveglia è suonata prestissimo, infatti si gioca il match di ritorno Under12 tra la capoclassifica Farigliano e i Gators Savigliano che inseguono a due punti. I Gators si presentano in soli 8 atleti, causa alcune defezioni dell’ultimo minuto, ma la voglia di giocare è tanta e il quintetto scelto da coach Toselli inizia nel migliore dei modi. Sordella guida ad alta velocità l’offensiva Gators, Barra si procura ottime occasioni di tiro e Casasole domina nel pitturato conquistando una marea di rimbalzi. Gli alligatori si portano subito in vantaggio, l’attacco fa girare in maniera efficace il pallone e si trovano facili conclusioni a canestro. I padroni di casa non demordono e lottano su ogni pallone, ma anche nel secondo quarto Brunetti e compagni non lasciano scampo agli avversari.

Nel terzo e ultimo quarto Ambrogio trova delle ottime giocate vicino al canestro, Rosso colpisce ripetutamente con la sua specialità: il contropiede. Correndo fa giocare bene i suoi in fase offensiva. Si arriva alle battute finali con gli alligatori in netto vantaggio, una bella vittoria di squadra.

«Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, commenta il coach, oggi volevamo una rivincita dopo la sconfitta casalinga, contro un ottimo avversario. Siamo scesi in campo determinati e migliorati rispetto all’andata. Un applauso ai nostri per la voglia e la partecipazione che ci mettono sempre in settimana durante gli allenamenti. Ora ci godiamo il primo posto, in attesa della fine del campionato con ancora tre partite da giocare».

Prossimo incontro: giovedì 23/02/2023, Gators West Coast – Gators Savigliano (Palestra Scuole Medie, Via Martiri della Libertà 10, MORETTA (CN)).

RAGAZZI CSI: ALPICAR GATORS WEST COAST – MONTA’ 58 – 49

Parziali: 15-7, 15-12, 18-15, 10-15

ALPICAR Gators West Coast: Demarchi 2, Bossati I. 19, De Lillas 2, Giuliano 4, Senestro, Sarcone, Airaudo A. 21, Bossati L. 4, Mellano 2, Airaudo S. 4, Olivero. All.: Nicola.

Montà: Manes 19, Ottavio, Giacobbe, Bassino 17, Sacco 6, Gonella S., Bilardo, Notarnicola, Milanesio 2, Jalal, Raimondi 5, Craioveanu 2. All.: Cravero.

Per la momentanea indisponibilità di altre palestre utilizzabili, si gioca la partita vs Montà al palazzetto di Cavallermaggiore in una soleggiata domenica di Carnevale. I Gators partono forte con Giuliano che scappa in contropiede e Bossati I. che lancia i compagni e conclude volentieri da solo. Anche Mellano è pronto, ma viene frenato troppo presto dai falli che lo costringono per tanti minuti in panchina, sostituito prima da Senestro e poi da un ottimo Airaudo S.

Nei primi due quarti i Gators riescono a mettere un buon margine di una decina di punti tra loro e gli avversari, grazie soprattutto al dominio nel pitturato di Airaudo A. che, anche se sbaglia tanto da sotto, recupera molti palloni a rimbalzo ed è quindi decisivo. De Lillas si scrive a referto finalizzando una bella azione corale, mentre il Bossati junior dà fiato al fratello senza abbassare la velocità e anche la pericolosità a canestro.

Il secondo tempo è più equilibrato: gli ospiti di Montà non ci stanno e con Manes e Bassino cercano di restare attaccati alla partita; Olivero è però attento in difesa sui piccoli (in attacco però perde occasioni abbastanza semplici per andare a canestro), Sarcone ha il suo bel daffare per chiudere le incursioni in area e aiutare i compagni battuti, Demarchi recupera bei palloni, anche se poi non vengono trasformati in punti con sufficiente percentuale.

Finisce + 9 per i padroni di casa che in questo modo ribaltano anche la differenza canestri (dopo il –3 dell’andata).

«Ci sono ancora tante partite per migliorare prima di tutto la collaborazione tra i componenti della squadra soprattutto sul lato difensivo; la strada intrapresa però è incoraggiante» commenta coach Nicola.

RAGAZZI CSI: GATORS SAVIGLIANO – SALUZZO 44-25

Parziali: 10-5, 25-13, 35-17

Gators Savigliano: Trentanelli 7, Ruffino 4, Ferrero 4, Abbà, Bergese, Foti 2, Mosso 13, Barbero 12, Allemandi 2. All.: Racca, Ass.: Scibetta

Saluzzo: Borghino 4, Bilardo 15, Grosso, Flesia 2, Masera, Kodra 2, Mo, Rimonda, Barra 2, Zefi, Rolle, D’emidio. All.: Spinella.

Partono contratti i giovani alligatori che partecipano al campionato Ragazzi CSI, gli ospiti invece mettono in campo una buona aggressività e circolazione di palla. Nonostante questo il primo quarto che si chiude sul +5 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo c’è una accelerazione per i bianco-verdi che cominciano a difendere più forte e questo gli permette di allungare nel punteggio.

Dopo l’intervallo lungo il divario cresce ancora: i Gators sono più concentrati e attenti in difesa. Una maggiore incisività sotto canestro permette loro di portare a casa la partita.

«Un’altra bella prestazione dei nostri ragazzi che stanno crescendo partita dopo partita e l’amalgama di squadra si sta perfezionando. Ora guardiamo avanti alla prossima insidiosa partita in casa contro Centallo: all’andata abbiamo perso e questo sarà di grande motivazione per cercare di fare meglio» commenta coach Racca alla fine del match.

Prossimo incontro: mercoledì 22/02/2023 ore 17.30, Gators Savigliano – Centallo (Palazzetto di Savigliano – Via Giolitti (CN)).

U12 ESORDIENTI: GATORS WEST COAST – CUNEO 8-16

Gators West Coast: Damian, Barbieri, Airaudo, Cresto, Kolndrekaj, Mura, Prus, Millone, Lessio, Bossati, Granero, Airaudo S. All.: Nicola

Seconda partita del girone rosso Esordienti e una nuova squadra da affrontare: il Cuneo Granda College di coach Lelli.

Sin da subito si capisce che sarà una gara in salita: gli avversari cuneesi sono già in grado di tenere alto il ritmo per tutti i 40 minuti e di effettuare giocate individuali e di squadra, che i padroni di casa non riescono ad arginare in alcun modo.

I West Coast si battono come leoni, riescono anche a vincere uno dei 6 tempi (il quinto), ma alla fine non possono che stringere la mano agli avversari congratulandosi per il grande impegno profuso.

U12 CSI: GATORS SAVIGLIANO – GATORS RACCONIGI 57-26

Gators Savigliano: Ariaudo 2, Aurili 10, Culasso 6, Mukaj 4, Fresia 10, Gallo 8, Mariani 2, Montagnana 4, Singh 5. All.: Toselli

Gators Racconigi: Spreafico 1, Coda 5, Lega 2, Gastaldi 5, Raducanita, Vogliazzo 2, Pettinotti 2, Ferrero 7, Cornaglia 2, Tribaudino. All.: Nasari

Lunedì 13 Febbraio si è giocato il match di ritorno tra i padroni di casa Gators Savigliano e i fratelli Gators Racconigi, in una cornice di pubblico molto bella. Mukaj apre le marcature con un bel canestro da sotto, rispondono subito Ferrero, con un tiro libero, e Cornaglia con una penetrazione in area portando Racconigi in vantaggio. Il primo quarto è giocato alla pari: buona le difese da una parte di Aurili e Culasso e dall’altra di Lega e Raducanita. A fine primo quarto i padroni di casa allungano leggermente il vantaggio, grazie ai canestri di Fresia e Gallo.

Secondo quarto ancora combattuto: Racconigi non molla nonostante il ritmo molto elevato dei padroni di casa, infatti Gastaldi realizza qualche pregevole conclusione a canestro, ben supportato da Coda e dalla fisicità di Tribaudino. I Gators Savigliano rispondono colpo su colpo, con le buone conclusioni di Singh e Montagnana.

Negli ultimi due quarti, i Racconigesi provano a rimontare con le incursioni di Spreafico, Vogliazzo e Pettinotti, mentre i Saviglianesi difendono il vantaggio con attenzione grazie a Ariaudo e Mariani, conquistando la vittoria sul campo.

«E’ stato un bel derby, commentano i coach Toselli e Nasari. Il campo ha premiato i padroni di casa, piu’ pronti e avanti nel gioco, ma i Gators di Racconigi hanno dimostrato grandi progressi e un bel miglioramento rispetto all’andata, premio del gran lavoro in palestra che fanno settimanalmente i ragazzi. Bravi Tutti!!!».

MB: RADUNO DEI CENTRI DI RACCONIGI E CAVALLERMAGGIORE

Si è svolto, mercoledì scorso, il primo appuntamento collegiale tra i centri minibasket Gators di Racconigi e Cavallermggiore.

Nella palestra di Cavallermaggiore si sono ritrovati prima i più piccoli (2015-16-17) che, per un’ora, si sono sfidati in staffette, giochi e poi in un quadrangolare.

L’ora successiva è stata dedicata ai bambini un po’ più grandi (2010-14) che hanno giocato una partita 4 contro 4 a tutto campo.

Gli alligatori di Racconigi sono scesi in campo guidati dall’Istruttore Marco Nasari e dai ragazzi del GAG, mentre quelli di Cavallermaggiore da Gino Sabatino e Ugo Tuninetti.

«E’ stato un bel pomeriggio di gioco e divertimento. L’idea è quella di creare sinergia fra i centri per far giocare e divertire il più possibile i bambini. Un grazie a tutti i genitori che hanno accompagnato i bambini, in particolar modo i Racconigesi che hanno dovuto spostarsi a Cavallermaggiore» commenta il responsabile MB Gators, Marco Nasari.

COPPA CARNEVALE 2023

Domenica di bella pallacanestro al Pala Giolitti per i giovani Aquilotti Gators che hanno disputato la Coppa Carnevale 2023.

Ospiti le squadre Aquilotti di Bra con due formazioni (2012 e 2013), Fossano e IGM Cuneo.

Anche i padroni di casa si sono presentati in due squadre: la formazione 2012 guidata da Gino Sabatino e quella 2013 guidata da Marco Nasari.

Il torneo si è svolto con partite regolari per la categoria Aquilotti: 6 tempi da 6 minuti, 4 contro 4 su campo completo regolamentare.

Alcune delle partite disputate erano valevoli per il campionato.

L’organizzazione del torneo è stata fatta da Marco Nasari e Gino Sabatino con la preziosa collaborazione di Diego Botta e di suo figlio, Nicolò Scibetta, Samuele Zecca e Giorgio Cerutti che, oltre che della parte organizzativa, si sono occupati dell’arbitraggio e dei tavoli. Un grazie a tutti per l’indispensabile collaborazione.

Grazie anche alle squadre ospiti che hanno prontamente accettato il nostro invito e a tutte le famiglie coinvolte che hanno sostenuto con un tifo sempre corretto i propri figli.

RADUNO SCOIATTOLI SALUZZO

Domenica 19 febbraio un nutrito gruppo di Scoiattoli Gators è sceso in campo a Saluzzo per un raduno di categoria. La nostra società ha partecipato con ben 3 squadre formate da bambini provenienti dai centri di Savigliano e West Coast (Moretta, Torre San Giorgio e Villafranca).

I giovani atleti si sono cimentati sul parquet in partite 3 contro 3.

Gli alligatori erano accompagnati dagli Istruttori Regionali Benny e Stefano Nicola, coadiuvati da Edoardo Fantini che sta frequentando il corso da istruttore proprio in questo periodo.

Un grazie alla Pallacanestro Saluzzo per l’organizzazione e ai genitori dei nostri atleti che hanno accompagnato i loro figli in questo lungo ponte di Carnevale.

