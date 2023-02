Volley A2/F – LPM Bam Mondovì “settebellezze”: Olbia cede 3-1. Vincono le prime, bagarre per il sesto posto

Una solida LPM Bam Mondovì continua la sua striscia di successi consecutivi, arrivata ormai a sette in campionato, sconfiggendo al Palamanera una Volley Hermaea Olbia mai doma. La formazione sarda parte a rilento travolta, va detto, da due ottimi set del sestetto di coach Solforati. La rimonta della formazione ospite si concretizza nella vittoria del terzo set e in una quarta frazione giocata a viso aperto e persa solo ai vantaggi.

Per la LPM grande prova, forse la migliore dell’anno, per l’opposto Clara Decortes: per lei 29 punti complessivi, frutto di 25 attacchi vincenti (51% in attacco), 2 ace e 2 muri. Con lei in evidenza Laura Grigolo (15 punti, alcuni nei momenti fondamentali della gara, e il 73% in ricezione) e Valeria Pizzolato, molto solida nei suoi 13 punti.

LPM BAM MONDOVI’ – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (25-16 25-15 22-25 28-26)

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 15, Riparbelli 5, Decortes 29, Longobardi 14, Pizzolato 13, Giroldi 1, Bisconti (L), Colzi 1, Zech 1, Takagui, Giubilato. Non entrate: Populini. All. Solforati.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 13, Taje’ 8, Bridi 3, Bulaich Simian 15, Gannar 1, Schiro’ 10, Barbagallo (L), Fontemaggi 3, Diagne 2, Messaggi 2, Bresciani 1. All. Guadalupi.

ARBITRI: Russo, Fontini. NOTE – Spettatori: 450, Durata set: 21′, 22′, 26′, 32′; Tot: 101′. MVP: Decortes.

Le monregalesi portano così a casa il primo tassello di un trittico di gare casalinghe in questa settimana: mercoledì sarà già ora di tornare in campo alle 19.30 per la sfida alla capolista Itas Trentino, che in questo turno ha inflitto una dura lezione alla Emilbronzo 2000 Montale. Il “Puma” chiuderà poi la settimana e le partite casalinghe di regular season ospitando domenica alle 17.00 la D&a Esperia Cremona dell’ex Ferrarini.

Nulla cambia, in ogni caso, in testa alla classifica, con le prime cinque formazioni capaci di vincere da tre punti e mantenere i rispettivi distacchi immutati. Tra martedì e mercoledì la classifica subirà comunque qualche scossone, con i recuperi delle gare non giocate a gennaio per la Coppa Italia: oltre a Mondovì-Trentino si scontrano anche Bsc Materials Sassuolo e Futura Giovani Busto Arsizio, terze a pari merito, mentre più facile è l’impegno della Valsabbina Millenium Brescia contro la Orocash Lecco, in corsa per il sesto posto che vale i playoff con Olbia, Albese, Cremona e Offanengo ancora matematicamente in corsa.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 20

Club Italia-Bsc Materials Sassuolo 1-3 (25-22, 19-25, 23-25, 17-25)

D&a Esperia Cremona-Futura Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-22, 21-25, 13-25, 13-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

Emilbronzo 2000 Montale-Itas Trentino 0-3 (21-25, 10-25, 20-25)

Lpm Bam Mondovì-Volley Hermaea Olbia 3-1 (25-16, 25-15, 22-25, 28-26)

Orocash Lecco-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino* 48 Valsabbina Millenium Brescia* 42 Futura Giovani Busto Arsizio* 39 Lpm Bam Mondovì* 39 Bsc Materials Sassuolo* 39 Tecnoteam Albese Volley Como 27 Volley Hermaea Olbia 24 D&A Esperia Cremona 24 Orocash Lecco* 21 Chromavis Eco Db Offanengo 21 Emilbronzo 2000 Montale 18 Club Italia 9 *1 partita in meno

SERIE A2 FEMMINILE – RECUPERI (21-22/2)

Valsabbina Millenium Brescia – Orocash Lecco (21/2)

Lpm Bam Mondovì – Itas Trentino (22/2)

Bsc Materials Sassuolo – Futura Giovani Busto Arsizio (22/2)

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 21 (26/2)

Volley Hermaea Olbia – Emilbronzo 2000 Montale

Valsabbina Millenium Brescia – Club Italia

Bsc Materials Sassuolo – Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì – D&a Esperia Cremona

Itas Trentino – Orocash Lecco

Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley Como