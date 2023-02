Volley C/F – Tris di impegni casalinghi per le cuneesi: Vicoforte-Mts Ser Santena 95 conta tanto per restare su

Saranno solo partite in casa per le tre formazioni della “Granda” impegnate nella Serie C femminile di pallavolo. Tra esse spicca l’impegno del Vicoforte Volley Ceva Bam, chiamato ad una sfida importante in chiave alta classifica contro la Mts Ser Santena 95. Le formazioni sono rispettivamente sesta e quinta in graduatoria, staccate tra esse di un solo punto.

All’andata le vicesi misero in atto una grande sorpresa, imponendosi in casa delle forti avversarie, candidate per la promozione, in cinque set. Quella fu solo una delle perle delle ragazze di coach Pagliuca, finora autrici di una stagione sopra le attese. Questo scontro è importante per non perdere terreno dal terzo posto, attualmente occupato da A.F. Volley, che è l’ultimo a dare accesso ai playoff.

Dopo la buona impressione destata in casa della Unionvolley Pinerolo prima in classifica, si rituffa nella lotta playout la Libellula Volley, chiamata senza appello a fare punti contro la Vol-ley Academy Volpiano. Le ospiti torinesi sono ancora a secco di punti in questa stagione ed hanno offerto due controprestazioni abbastanza preoccupanti contro Vicoforte e Cascina Capello Chieri nelle ultime due giornate. Per le braidesi è dunque vitale conquistare i tre punti in questa gara: l’obiettivo è approfittare dello scontro diretto tra Pallavolo Montalto Dora e G.S. Sangone Nichelino, entrambe nella zona di classifica delle “libélulas”, per guadagnare punti preziosi.

Chiude il novero delle cuneesi la formazione albese di El Gall, impegnata in questo periodo in alcune sfide ad altissimo coefficiente di difficoltà. Dopo Vicoforte, arriva infatti al PalaLanghe la capolista Unionvolley Pinerolo, in striscia aperta di quattro vittorie consecutive. Sia nella sfida dell’andata che in queste ultime giornate le ragazze di coach Arduino hanno dato segnali positivi, di crescita e di fiducia. Forse non basterà per strappare qualche punto alla forte squadra pinerolese, ma sicuramente può essere un trampolino per gli scontri diretti che stanno per arrivare.

Per non perdere il passo della capolista Pinerolo, la Isil Volley Almese Massi è chiamata a fare il suo in casa della In Volley Piemonte, quest’anno non in lotta per le posizioni di vertice ma sempre ostica da affrontare. Sfida chiave in ottica terzo posto, infine, scontro importantissimo tra Cascina Capello Chieri e A.F. Volley, con quest’ultima che deve difendere quattro punti di vantaggio.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 16 (18/2)

El Gall – Unionvolley Pinerolo

In Volley Piemonte – Isil Volley Almese Massi

Libellula Volley – Vol-ley Academy Volpiano

Vicoforte Volley Ceva Bam – Mts Ser Santena 95

Pallavolo Montalto Dora – G.S. Sangone Nichelino

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Club76 Playasti

Cascina Capello Chieri – A.F. Volley

