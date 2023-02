Apicoltura Piemonte: aperto il secondo bando regionalea sostegno delle associazioni e delle aziende apistiche

L’Assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha pubblicato il secondo bando regionale a sostegno del comparto apistico piemontese al quale possono partecipare sia le associazioni sia le singole aziende.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 1 milione e 300 mila euro e concede contributi per tre tipologie di interventi:

1. corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese e loro dipendenti;

2. lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroa; prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici; ripopolamento del patrimonio apistico; razionalizzazione della transumanza con acquisto di arnie e attrezzature per l’esercizio del nomadismo; acquisto di attrezzature per la conduzione dell’apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura

3. attività di informazione e promozione, anche durante manifestazioni e fiere di importanza nazionale e internazionale, finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d’origine e i prodotti da apicoltura biologica.

“Prosegue il sostegno della Regione al comparto apistico piemontese attraverso il programma di aiuti alle associazioni e alle aziende, che nel 2023 possono contare su circa 2 milioni di euro di fondi complessivi. Un comparto che in questi anni sta affrontando diverse criticità dovute in particolare ai danni causati dal cambiamento climatico e verso il quale continuiamo a riporre massima attenzione”, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa.

Il bando scade il 10 marzo 2023 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/apicoltura-bando-2023-corsi-aggiornamento-formazione-attivita-informazione-promozione-investimenti