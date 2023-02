Presentato il video sull’Accessibilità Turistica nelle Langhe

All’interno dell’incontro “Turismo accessibile, un valore per i territori” che si è tenuto lunedì 13 febbraio alle 11 alla Bit 2023 – Fiera Milano presso lo stand della Regione Piemonte, è stato presentato in anteprima nazionale il video sull’accessibilità turistica nelle Langhe realizzato in collaborazione con Lonely Planet.

Il nuovo prodotto di promozione territoriale che nasce per declinare al meglio i principi del turismo for all rientra nel progetto “Made for Italy”, finanziato da UniCredit, in cui Turismabile è stato scelto come buona pratica in tema di turismo accessibile.

“UniCredit – sottolinea Simona Olivadese, referente Turismo per il gruppo – da qualche anno è impegnata nel favorire il fare rete tra attori di filiere differenti per aumentare la competitività delle destinazioni italiane. Recentemente ha rinnovato questo impegno per il triennio 2022-2024 rilanciando il programma Made4Italy, nato per la prima volta nel 2019, che ha come obiettivo lo stimolare la sinergia tra turismo e agroalimentare italiano, improntato a sostenibilità, riqualificazione energetica delle strutture e supporto alla transizione digitale, in linea con gli obiettivi del PNRR. Con un nuovo plafond di 5miliardi e consulenza mirata aiutiamo le imprese a realizzare progetti legati alle identità regionali e favorire un’offerta congiunta tra le aziende ricettive e quelle agroalimentari, per valorizzare i territori e attrarre nuovi flussi di turismo internazionale. L’accessibilità delle destinazioni turistiche genera processi innovativi e competitività delle destinazioni. In questo contesto il PNRR può rappresentare un importante acceleratore per la realizzazione di infrastrutture per il turismo accessibile”.

Oltre alla proiezione del video e all’illustrazione delle sue fasi di produzione, sono stati offerti durante l’incontro una serie di spunti e di approfondimenti sulle tematiche più importanti del turismo accessibile, ormai sempre più al centro della sensibilità di utenti e operatori del settore.

Alla parte divulgativa se n’è affiancata poi un’altra, maggiormente mirata a fare il punto sulle possibili risorse economiche che rendano sostenibile un’esperienza sempre più inclusiva delle zone di maggiore attrazione e non solo, di ciascuna regione italiana.

“Turismabile è impegnato da lungo tempo – dichiara Giovanni Ferrero, responsabile del progetto Turismabile – nel rendere il Piemonte un territorio più accogliente e rivolto a tutti i tipi di visitatore. In particolare l’intervento che si sta facendo in un territorio così prezioso come quello delle Langhe insieme al Consorzio Langhe Experience va proprio nella direzione di creare un modello replicabile in tutti gli altri contesti attraverso una serie di azioni specifiche come la sensibilizzazione degli operatori turistici e dei tour operator, le rilevazioni dell’accessibilità e fruibilità delle offerte turistiche locali, la formazione di personale locale per la realizzazione delle rilevazioni medesime, la definizione di un catalogo dell’offerta turistica for all delle Langhe, l’acquisto di handbike off road e joelette assistita, l’assegnazione del logo “Hospitality Turismabile” alle strutture con personale formato per accogliere ospiti con esigenze specifiche. L’iniziativa è così strategica che vede il supporto entusiastico a livello economico di Unicredit e Fondazione CRT a cui va tutto il nostro più sentito ringraziamento”.

Il video oltre alla collaborazione con Lonely Planet, il brand internazionale più conosciuto per quanto riguarda la pubblicazione di guide turistiche, è interamente dedicato ad uno dei poli turistici più importanti a livello nazionale e internazionale quali sono le Langhe in Piemonte. Da tempo la loro valorizzazione è portata avanti dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero che rispetto ai temi dell’accessibilità ha creato insieme a Turismabile il progetto Langhe for All, sostenuto da UniCredit e Fondazione CRT, facendo delle Langhe il paradigma ideale da esportare e applicare nel resto della regione.

“Il nostro Consorzio Turistico – dichiara Elisabetta Grasso, Direttore Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero Langhe Experience – da anni porta avanti in collaborazione con Turismabile, iniziative di sensibilizzazione rivolte alle strutture partner -una selezione delle migliori realtà di ospitalità e ristorazione del territorio- accompagnandole in percorsi di formazione sulle tematiche dell’accessibilità e dell’accoglienza in chiave inclusiva. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare sul miglioramento dell’ospitalità, mettendo sempre più la persona al centro e disegnando esperienze di vacanza personalizzate in linea con le esigenze specifiche di ciascun ospite. Le nostre strutture non sono solo accoglienti ma dimostrano anche sensibilità e voglia di condivisione di esperienze di vita che diventano incontri belli, amicizie ed emozioni da ricordare. Per noi è stato un piacere ed un onore collaborare al video realizzato dalla Lonely Planet che ci ha permesso di raccontare le strutture accessibili, il territorio e le nostre esperienze autentiche strutturate con lo spirito di essere fruibili “per tutti” e per far sentire bene i nostri ospiti, in un contesto di familiarità e piacevolezza.”

Sono intervenuti all’incontro: Vittoria Poggio e Paola Casagrande per saluti istituzionali (Regione Piemonte), Alessandro Zanon (Visit Piemonte), Giovanni Ferrero (Turismabile), Elisabetta Grasso (Langhe Experience), Simona Luciana Olivadese, Fausto Di Lorenzo e Andrea Brignoli (UniCredit), Angelo Pittro in qualità di moderatore (Lonely Planet).