Con gli Alpini bovesani all’Adunata Nazionale di Udine a maggio

Il Gruppo Alpini di Boves (come sempre presente numeroso, domenica 12, alla festa delle Penne Nere nella confinante Peveragno, fotografia) sta raccogliendo le adesioni alla trasferta ad Udine del prossimo maggio. La partenza è fissata, dal Piazzale antistante il mercato dei fagioli («del Catering»), la sera del giovedì 11 maggio alle 23,30 (ritrovo alle 23), con viaggio notturno, arrivo al mattino in Friuli (ad Udine alle 8,30) e ritorno la domenica 14, dopo sfilata mattutina e pranzo… Le prenotazioni van fatte in sede (ex scuole elementari di frazione Cerati, Via Polveriera 3), il martedì sera, dalle 20,30, entro il 28 febbraio, versando caparra di 50 euro, …

