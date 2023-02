Volley A2/M – La rimonta continua: Cuneo sconfigge Porto Viro e sale ancora di un posto in classifica

Non si ferma più la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, che nella 19^ giornata della Serie A2 maschile di pallavolo schianta per 3-0 la Delta Group Porto Viro e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Con questi tre punti i biancoblu scalano anche una posizione in classifica, salendo al quinto posto, a -1 dal quarto e a -5 dal terzo posto.

La serata del palazzetto di San Rocco Castagnaretta è tutta nel segno dei padroni di casa. Tuttavia Porto Viro prova a restare in partita nel primo set (7-8), salvo cedere sulla lunga (25-15). La seconda frazione è invece subito di marca cuneese, con i ragazzi di coach Giaccardi che partono immediatamente a mille (8-3, 16-9) e contengono senza patemi gli evanescenti veneti (25-16).

Sostanza simile nel terzo set, con Cuneo che accumula subito qualche punto di vantaggio (8-4), ma Porto Viro riesce a trovare qualche soluzione in più. Il parziale dunque è più equilibrato, con questo piccolo vantaggio che regge (16-11). Nel finale gli ospiti provano a rientrare ma la battuta fuori di Zorzi scrive la parola fine alla partita (25-21).

MVP della serata è il palleggiatore cuneese Pedron, autore di una attenta ed oculata regia, mentre il top scorer della serata è Parodi, che chiude con 12 punti e il 71% in attacco. Gli unici altri due giocatori ad andare in doppia cifra nella serata sono Santangelo (11) e Botto (10). Per Porto Viro sono otto i punti totali per lo schiacciatore Sette.

Con questo successo la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo sale, come detto, al quinto posto in classifica raggiungendo in compagnia della Pool Libertas Cantù la stessa Porto Viro. Il sestetto dei coach Giaccardi e Gallesio è chiamato ora ad uno scampolo di calendario molto difficile, con in successione le sfide a Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kemas Lamipel Santa Croce.

Proprio Vibo Valentia ha subito da Santa Croce nell’ultimo turno la quarta sconfitta stagionale, ma a sette giornate dalla fine della regular season il primo posto sembra ormai in ghiaccio. I punti di vantaggio della capolista sulla inseguitrice restano sei, in quanto la BCC Castellana Grotte cede in casa alla HRK Motta di Livenza ultima. La sfida salvezza si anima con il successo della Cave Del Sole Lagonegro sulla Videx Grottazzolina: in questo modo al penultimo posto piomba la Conad Reggio Emilia.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 19

BCC Castellana Grotte – HRK Motta di Livenza 2-3 (25-22, 20-25, 20-25, 28-26, 11-15)

Cave Del Sole Lagonegro – Videx Yuasa Grottazzolina 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro 3-0 (25-15, 25-16, 25-22)

Consoli McDonald’s Brescia – Consar RCM Ravenna 0-3 (24-26, 20-25, 19-25)

Kemas Lamipel Santa Croce – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)

Tinet Prata di Pordenone – Pool Libertas Cantù 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 17-25)

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 43 BCC Castellana Grotte 37 Kemas Lamipel Santa Croce 36 Agnelli Tipiesse Bergamo 32 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31 Delta Group Porto Viro 31 Pool Libertas Cantù 31 Tinet Prata di Pordenone 28 Consar RCM Ravenna 27 Videx Yuasa Grottazzolina 24 Consoli McDonald’s Brescia 23 Cave del Sole Lagonegro 22 Conad Reggio Emilia 21 HRK Motta di Livenza 13

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 20 (17-19/2)

HRK Motta di Livenza – Agnelli Tipiesse Bergamo (17/2)

Consar RCM Ravenna – Cave Del Sole Lagonegro (18/2)

Pool Libertas Cantù – BCC Castellana Grotte

Delta Group Porto Viro – Kemas Lamipel Santa Croce

Conad Reggio Emilia – Consoli McDonald’s Brescia

Videx Yuasa Grottazzolina – Tinet Prata di Pordenone

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo