Il Carnevale dei piccoli a Limone Piemonte

Sabato 18 febbraio, in piazza del Municipio a Limone Piemonte ritorna il “Carnevale dei piccoli”. È una delle manifestazioni limonesi più amate dai bimbi e dalle famiglie, perché pensata proprio per loro, con un intenso alternarsi di attività e momenti ludici e ricreativi messi a punto dal team di animazione dello “Zenzero”, guidato da Andrea Caponnetto.

Tutti in piazza, sabato, pronti a divertirsi dalle 15 in compagnia anche di Serena Scaffardi, Dj Pog e le ragazze di Wanderlust: un laboratorio creativo permetterà ai più piccoli di immergersi nel clima carnevalesco, con lavoretti da mettere in vetrina e poi portare a casa. Partirà anche il “face painting” per decorare con allegri colori e personaggi il viso dei piccoli protagonisti del pomeriggio.

Nel cuore del pomeriggio un momento da “star”: ogni bambino/a mascherato/a parteciperà alla sfilata nel centro cittadino e sulla scalinata del palazzo comunale e i più originali saranno premiati da una giuria, mentre faranno capolino piazza del Municipio due simpatiche mascotte.

Per coinvolgere anche genitori, zii e nonni, dalle 16,30 partiranno poi le sfide di ballo e canto, con gadget sportivi e premi golosi per i “performer” più scatenati, offerti dagli sponsor del circuito “Limone For Family”.

L’evento è organizzato dalla Scuola di Sci Limone Piemonte in collaborazione con Comune di Limone, Riserva Bianca, Sciovia del “Maneggio”.

Info ed aggiornamenti: Ufficio Turistico di Limone Piemonte, tel: 0171-925281.