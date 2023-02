Calcio a 5, C1: Centallo, Bra e Area raccolgono 1 punto, sconfitta la Futsal Savigliano

Tre pareggi e una sconfitta. Questo è il bilancio delle “nostre” quattro squadre cuneesi, relativo a ieri sera e alla terza giornata di ritorno della C1 piemontese (girone unico) di calcio a 5.

La Giovanile Centallo, a Volpiano, ha colto un 4-4 con il Taurus. Gol rossoblù di Hichri (doppietta), Cobaj e Dalmasso. Centallesi al 3° posto con 30 punti.

A Caramagna Piemonte, il Bra ha pareggiato 2-2 con l’Aurora Nichelino: doppietta giallorossa di Marco Biraghi e 6° posto con 20 punti.

Nella palestra “Boblingen”, l’Area Calcio Alba Roero ha trovato 1 punto al cospetto del Borgonuovo Settimo (4-4). Marcature albesi con Lorenzin (tripletta) e Calorio. Area al 9° posto con 12 punti.

Ko in trasferta per la Futsal Savigliano: al “PalaSermig” di Torino, 5-1 in favore del Sermig dell’ex Daniele Granata. Rete saviglianese che porta la firma di Greco. La Futsal rimane a quota 12 punti in classifica.