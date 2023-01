Atletica Mondovì: weekend di gare tra campestri e indoor

Sul pistino di Bra, sabato 28 gennaio, si sono disputati i Campionati Regionali indoor dei 60 metri e 60 ostacoli. La squadra dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, si è ben comportata centrando numerosi personali e cogliendo l’acuto con Lorenzo Vera, allievo arrivato dall’Atletica Saluzzo che si laurea campione regionale di categoria grazie al personale di 7’08 piazzato in finale (dopo il 7’09” della batteria), crono che gli permette di chiudere ai piedi del podio assoluto. La vittoria è andata al portacolori della Sisport Mattia Jason Ndongala in 6”98. Per Mondovì bene Ludovico Sanna 7”44 e Armin Ficano 7”46, entrambi al personale per la soddisfazione anche del tecnico Marco Chiecchio e fuori dalle finali per pochi centesimi.

Tra le donne ben quattro accessi alle finali con Rebecca Roà scesa al nuovo personale di 8”07 a precedere le compagne staffetta Francesca Bilardo 8”32, Sofia Sannino e Alice Boasso appaiate a 8”38. Nella finale B la Roà si è dovuta accontentare del 4° posto in 8”13 per chiudere così al 9° posto assoluto, mentre la Boasso al 22° posto (8”34): non partite per la run di finale Francesca Bilardo e Sofia Sannino. Infine bella prova per Federico Palladino sui 60 metri con ostacoli ha vinto la batteria con 9”41 limando altri 2 centesimi al persole.

Valdengo – 29 gennaio – Campionati di società di cross giovanile

Vittoria tra i maschi, bronzo generale

Successo per la 2° edizione del Cross di Valdengo disputato domenica 29 gennaio che ha ospitato il Campionato Regionale di Società di Cross Giovanile e la seconda prova del Trofeo Piemonte di Cross.

Dalla trasferta in terra biellese, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo torna con un risultato storico: la vittoria nella classifica maschile e il terzo posto in quella combinata generale di un campionato di società. Grazie al grande lavoro svolto dai tecnici a partire dall’autunno, si è riusciti ad allestire una squadra competitiva sia nei ragazzi/e e cadetti/e.

Fabio Boselli, il presidente: “Ringrazio lo staff del mezzofondo, composto da Fabrizio Moscarini, Lorenzo Rossi e Alessandro Perrone, nato solo nella scorsa primavera, ma che ha saputo fin da subito ottimamente collaborare con i tecnici degli altri gruppi e poli di allenamento. L’obbiettivo primario di riuscire a “coprire” tutte e quattro le categorie, è quindi stato ampiamente raggiunto e superato”.

Determinanti a fini della classifica finale (calcolata sulla base dei 3 migliori atleti di ogni squadra giunti al traguardo) sono state le prestazioni individuali che hanno portato in dote punti preziosi. Ottimo quinto posto per Lorenzo Marino nella prova di 1km riservata alla categoria ragazzi, mentre Sole Sigaudo (primo anno) si piazza 28ª. Buona prova per i cadetti dove si segnala l’accoppiata al 31°e il 32° posto di Leonardo Bongiovanni e Giorgio Comino; nelle cadette la prima ad arrivare delle monregalesi al traguardo è Alice Botto che si piazza 39ª poco davanti ad Alice Preve (47ª). Nel complesso prova maiuscola da parte di tutti gli atleti che non si sono risparmiati e hanno acquisito consapevolezza.

Questi i risultati completi

Cadetti 3km

31⁰ Leonardo Bongiovanni 11’00”

32⁰ Giorgio Comino 11’03”

41⁰ Antonio Boetti 11’23”

43⁰ Giorgio Bertone 11’31”

64⁰ Alberto Papaleo 12’10”

87⁰ Matteo Farina 14’09”

Cadette 2km

39⁰ Alice Botto 8’24”

47⁰ Alice Preve 8’29”

55⁰ Brigitte Baudissone 8’47”

82⁰ Matilde Dogliani 9’25”

96⁰ Laura Sito 9’42”

Ragazzi 1km (1,2km)

5⁰ Lorenzo Marino 4’29”

15⁰ Marco Restagno 4’41”

35⁰ Simone Bongiovanni 4’54”

45⁰ Lorenzo Santo 5’00”

88⁰ Mario Franco 5’23”

Ragazze 1km (1,2km)

28⁰ Sole Sigaudo 5’07”

42⁰ Teresa Basso 5’18”

96⁰ Noemi Bertone 5’42”

164⁰ Maria Cadigia Secci 8’44”

Padova – 28 e 29 gennaio – Squalifica per la 4×100 allievi

Ancora a vuoto per la staffetta allievi 4×200 il secondo tentativo di minimo di partecipazione per i campionati italiani Allievi in programma il prossimo 10 e 11 di febbraio ad Ancona. Questa volta la beffa è arrivata quando il risultato sembrava ormai acquisito, per via di una squalifica giusta, seppure ininfluente dal punto di vista cronometrico: Lorenzo Vera nella prima frazione all’uscita della seconda curva aveva calpestato parte della linea della corsia interna.

Una gara conclusa al primo posto “sul campo” tra le 23 squadre al via, con un grandissimo 1’34”11 fatto segnare sul tabellone all’arrivo che “avrebbe” rappresentato il miglior tempo delle graduatorie 2023, e crono con il quale era stato vinto il bronzo nella rassegna nazionale nel 2022. Per i quattro alfieri (oltre al citato Lorenzo Vera, anche Armin Ficano – autore di una grandissima seconda frazione, Matteo Scarrone in terza e Jhonny Dell’Agnola a chiudere) ancora una ultima chance per tentare l’assalto: prossimo week end sempre a Padova.

Lo stesso Dell’Agnola era stato impegnato nella giornata di sabato sui 400 metri che aveva chiuso in 55”12 ben lontano dal suo personale (52”12) e preceduto dal compagno di squadra Ivano Gallo, seguito dal tecnico Luca Candela, che ha completato il doppio giro di pista in 55”08 (nuovo p.b.).

Parma – 28 gennaio – Meeting Giovanile

Bellissima trasferta per un numerosissimo gruppo di atleti delle squadre giovanili dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo a Parma. In un Palalottici gremito con 960 ragazzi provenienti da tutto il Nord Italia, quasi 50 “canotte rosse” monregalesi hanno ricevuto il sentito ringraziamento dei padroni di casa del Cus Parma (squadra di serie A oro) per la gradita partecipazione. Giornata di esordi e di festa sportiva per tutti, ma con alcuni spunti interessanti. Ad esempio nella prima gara di giornata – 60 hs – bel debutto per Elisa Maria Corica che vince la batteria in 11”33 precedendo di poco la compagna Anna Mamiedi in 11”37. Sui 200 metri bella prova sulle curva paraboliche per cadetti e cadette: prima tra le monregalesi Alice Botto in 30”03 seguita dalla Corica 30”33, Paola Ambrosio 31”11, Lucia Chiecchio 31”36 e Sara El Adham, Laura Sito, Emma Battaglio, Mia De Cian, Aurora Mauro, Anna Giulia Toscano.

Tra i maschi guida la fila dei monregalesi Chirstian Marelli con 27”37 subito seguito da Daniele Della Piana in 27”99, Matteo Farina 29”69, Federico D’Angelo 29”78, Mattia Trosso 29”94, Luis Valcada, 30”42 e Giorgio Comino 30”74. Autori di buone prove anche Pietro Ominelli e Alessio Lombardo, ma poi squalificati per invasione di corsia.

Nella 4×1 giro la squadra A maschile chiude in 7ª posizione con un pregevole 1’29”95 (Marelli, Lombrado, Della Piana, Valcada) mentre le due 4×1 giro cadette, terminano entrambe a metà classifica (1’39”90 Mamiedi, Botto, Chiecchio, Sito e 1’42”21 Battaglio, Ambrosio, El Hadam, Preve).

Per la categoria ragazzi i più rapidi sui 60 metri sono stati Simone Bongiovanni e Francesco Simbula che scalano la classifica fino al 7° e 8° posto sui 75 partenti, rispettivamente con 8”68 e 8”69; a seguire Lorenzo Marino 8”97, Andrea Sacco 9”31, Mattia Malaspina, Tommaso Trosso, Nicola Chiecchio, Efrem Mangiapane, Giancarlo Forni, Gabriele Ambrosio, Marco Restagno e Jovan Trajkovic.

Sui 60 piani ragazze buona prova per tutti prima con davanti Noemi Bertone in 9”30 e seconda Caterina Bracco in 9”92 (seguono Giorgia Barbotto, Sofia Galli, Alice Mancardi, Erika Mauro, Cecilia Mameli, Beatrice Rinaldi e Giulia Fazzari).

Sui 600 metri si ripete Simbula tra i primi con 2’05”68 seguito da Forni e Mangiapane, mentre tra le ragazze bissano la prestazione Bertone Noemi e Mauro Erika.

Nel complesso un’ottima prestazione di squadra per la soddisfazione dei tecnici Marco Chiecchio ed Michele Aimo, in un contesto molto competitivo, ma utile a responsabilizzare i ragazzi in competizioni di alto livello.

Torino – 29 gennaio – Campionati Invernali lanci lunghi e salti in estensione

Allo stadio Primo Nebbiolo del Parco Ruffini di Torino, domenica 29 gennaio si è svolto in contemporanea il Campionato Regionale di Lanci lunghi e quello dei salti in estensione sul pistino sotto le tribune. Buone prove per il folto gruppo di portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo.

La prima ad essere scesa in pedana è stata Alice Bertola che ha fatto volare il suo martello da 4 kg a 25,84 metri, misura che le vale l’11° posto assoluto e 8° tra le Allieve. In ottica prove multiple, Alice Boasso e Federico Palladino si sono cimentati nel getto del peso completando le rispettive migliori prove a serie 7,66 mt (5° posto Junior) e 11,72 mt (4° posto Allievi). Piazzamenti anche per Andrea Gufanti che con 34,07 mt si inserisce al 5° posto, 2° posto juniores e Marco Ambrosio nel martello con il suo migliore lancio misurato a 31,81 mt (6° assoluto, 3° juniores).

Questi i risultati del campionato Salti

LUNGO FEMMINILE

Boasso alice: 4,86 mt 5ª, 2ª juniores

Dotta celeste: 4,36 mt 16ª, 5ª juniores

Peyra federica: 3 nulli

TRIPLO FEMMINILE

Dotta celeste: 10,11 mt 9ª assoluto, 5ª juniores

LUNGO MASCHILE

Cerri Valter: 6,17 mt 8°, 3° posto promesse

Palladino Federico: 5,31 mt 23° assoluto, 11 ° allievi

Sito Alessandro: 5,05 mt 28°, 16° allievi

TRIPLO MASCHILE

Sito Alessandro: 10,24 mt, tredicesimo posto assoluto, quarto posto allievi

Mondovì – 28 gennaio – Cronoscalata Carassone Piazza

Risultati:

Assoluti Maschile

Federico Rosso 8° 8’40”1 (4⁰ classifica di categoria JPSM)

Cristiano Garelli 38° 9’55”3

Paolo Carlevaris 45° 10’21”8

Lorenzo Rossi 50° 10’48”8

Assoluta femminile

5ª Soraia Cillario 10’39”0

11 ª Caterina Boetti 11’28”2

Soraia prima e Caterina ªnella classifica di categoria Allieve

Novara 29 gennaio Mezza Maratona di Novara – 3 atleti a via

Buone prove per i tre portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo in occasione della seconda edizione della Novara Half Marathon”, quest’anno corsa con un freddo pungente che ha accompagnato i 1000 partenti lungo il suggestivo tracciato cittadino con partenza e arrivo in piazza Martiri. La graduatoria assoluta ha visto il successo di Ahmed Ouhda della Imperiali Atletica, che ha coperto la distanza di 21 chilometri in 1h7’41” mentre tra le donne la classifica femminile ha visto primeggiare Clementine Mukandanga (SC Orecchiella) con il tempo di 1h13’34”.

Il migliore dei monregalesi è stato il vicese Francesco Peyrone che ritocca ampiamente il personal best di circa 3 minuti grazie al crono di 1h24’39” che gli regala la 94° posizione, seguito Luca Cardone con 1h27’54’’ (148° e 27° sm45) e Aldo Bongiovanni con 1h34’02’’ al 257° posto: per quest’ultimo un buon test in preparazione della maratona di Dubai del prossimo 12 febbraio.

c.s.