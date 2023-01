Coppa Italia A2/F – La finale di Bologna sarà Brescia-Roma: superate Busto Arsizio e Trento

Le due teste di serie ad inizio competizione si sono confermate tali: saranno la Valsabbina Millenium Brescia e la Roma Volley Club a fronteggiarsi nella finale della 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno domenica 29 gennaio alle ore 14. Le leonesse hanno vinto il terzo confronto stagionale contro Busto Arsizio, mentre le giallorosse hanno infilato il sedicesimo successo consecutivo tra campionato e coppa superando anche l’ostica Trento. Brescia avrà così l’opportunità di confermarsi campione di coppa, Roma avrà invece la possibilità di dimostrare tutta la sua forza superando l’ennesimo ostacolo: che la sfida abbia inizio!

La Roma Volley Club continua a sognare e a far sognare. La semifinale di Coppa Italia di A2 vale la sedicesima vittoria consecutiva per la squadra di coach Cuccarini che battaglia e vince sulla corazzata Itas Trentino al termine di quattro set al cardiopalma. Ci sono volute due ore di grande pallavolo e un alto tasso adrenalinico per strappare il pass per la finale di Coppa Italia di A2, in programma domenica 29 gennaio.

Partono compatte e lucide le capitoline, a murare ogni tentativo avversario di trovare un pertugio. Conquistata la prima lunghezza, Bechis e compagne subiscono una rimonta delle trentine, che ristabiliscono la parità. Di nuovo in campo, le giallorosse devono lottare per portare a casa il terzo parziale, riuscendo nell’impresa e ripetendo la prestazione anche nell’ultima frazione.

È infatti grazie a una reazione di stile e un alto tasso tecnico con cui hanno permeato ogni parziale, che le wolves si sono prese tutto, anche il cuore dei tifosi presenti, che seppur abituati a queste performance, sono rimasti entusiasti per l’ennesima prova di carattere. Le romane hanno costruito il successo sulla coralità del proprio gioco, partendo dalla ricezione, passando per il servizio e il muro e concludendo poi con l’attacco, espresso benissimo da tutte le sue interpreti. Migliore in campo è stata Sofia Rebora con 5 punti (di cui 3 muri) insieme alle doppie cifre di Bici, Rivero e Melli (13, 22, 16) guidate con impeccabile maestria da capitan Bechis. Mattatrice nell’altra parte del campo è stata l’opposta Dehoog, autrice di 21 punti (7 muri), ultime ad arrendersi anche Michieletto (11) e Mason (12).

Le parole dell’MVP Rebora a fine partita: “Il premio di MVP lo darei a tutta la squadra perché abbiamo fatto una prestazione incredibile. Abbiamo tirato fuori qualsiasi cosa dalla tecnica al carattere. Abbiamo sofferto perché loro sono una squadra molto forte, ma siamo riuscite a reagire in una maniera unica. Abbiamo la fortuna d essere tutte giocatrici importanti e fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Ogni volta che qualcuna viene chiamata in causa dà sempre il massimo. È una gran fortuna!”.

Dall’altra parte coach Stefano Saja: “C’è ovviamente del rammarico per il risultato finale, però anche i numeri confermano la sensazione che abbiamo avuto durante la gara, ovvero che abbiamo giocato per larghissimi tratti del match ad armi pari contro una squadra che sta dominando il suo girone, dimostrando anche una grande capacità di reagire nei momenti di difficoltà. La partita si è decisa per alcuni episodi che sono girati più dalla parte di Roma che dalla nostra. Resta appunto un pizzico di rammarico, ma non posso che dire brave alle ragazze che hanno lottato per tutta la partita”.

Nella caldissima semifinale di Coppa Italia, la Valsabbina Millenium Brescia, tra le mura amiche del PalaGeorge, non sbaglia nulla e si prende una vittoria per 3-1 che vale il biglietto per la finale di Bologna contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Finisce qui dunque l’avventura delle cocche che non riescono a concretizzare il sogno di espugnare il PalaGeorge e spodestare le campionesse in carica del torneo, che al contrario si rialzano alla grande dopo il k.o. in campionato contro Mondovì.

Nel terzo derby stagionale, Brescia si conferma dunque vera e proprio bestia nera delle bustocche, sconfitte tre volte su tre in stagione. Balboni e compagne lottano con le unghie e con i denti subito nel primo set dove dopo un lungo botta e risposta durato 14 punti subiscono il break trascinato dal servizio insidioso di Obossa, ma sono brave a rispondere con il braccio armato di Leketor. Nel finale deciso sui dettagli però è la Millenium ad avere la meglio e mettere il primo tassello. Sembra cambiare subito la musica nel secondo dove pronti via è la Futura a provare la fuga, ma Consoli dai 9 metri spacca il parziale nella seconda metà e il muro della squadra di Beltrami (10 contro 5 nel match) fa il resto per doppio vantaggio.

Il cuore oltre l’ostacolo le biancorosse lo gettano nel terzo set, dove sotto 19-14 con i giochi che sembrano ormai compromessi, l’ingresso in campo di Venco sballa gli equilibri avversari e si concretizza una spettacolare rimonta che allunga la gara. La tanto attesa svolta con il cambio di passo decisivo non arriva nella quarta e ultima frazione, dove il copione del botta e risposta rimane invariato e Boldini e compagne la decidono ancora sui dettagli andando così a prendersi il biglietto per la finale e l’occasione di confermarsi campionesse.

MVP dell’incontro Pamio con 15 punti, sempre inarrestabile Obossa con 21 mentre Cvetnic chiude a 12. Lato bustocco è sempre Leketor tra le migliori con 21 punti, Zanette si ferma a 16.

“Sognavamo questo momento da tempo – ha commentato Alice Pamio al termine dell’incontro – Abbiamo realizzato un piccolo obiettivo, quello di arrivare in Finale di Coppa Italia, e siamo contente. Non è un periodo facile per noi, però queste vittorie danno tanta felicità e consapevolezza. Sono contenta della costanza che sono riuscita a tenere nei fondamentali, costanza e affidabilità sono ciò che ci serve”.

Amareggiato Daris Amadio: “E’ stata una partita combattuta contro un’ottima squadra, con buon recupero nel terzo, che abbiamo perso poi per una serie di episodi. Dispiace non andare a Bologna perché era un obiettivo stagionale, l’unica cosa ora è tornare subito in palestra e lavorare”.

COPPA ITALIA SERIE A2 FRECCIAROSSA

SEMIFINALI – GARA UNICA

Mercoledì 25 gennaio ore 20.00

Roma Volley Club-Itas Trentino 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-19)

Mercoledì 25 gennaio ore 20.30

Valsabbina Millenium Brescia-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (25-22, 25-19, 22-25, 25-23)

I TABELLINI

ROMA VOLLEY CLUB – ITAS TRENTINO 3-1 (25-23 23-25 25-23 25-19)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 1, Rivero 22, Rucli 1, Bici 13, Melli 16, Ciarrocchi 8, Ferrara (L), Rebora 5, Bianchini 5. Non entrate: De Luca Bossa, Valerio, Valoppi. All. Cuccarini.

ITAS TRENTINO: Mason 12, Moretto 9, Dehoog 21, Michieletto 11, Fondriest 7, Bonelli 4, Parlangeli (L), Meli. Non entrate: Michieletto, Serafini, Bisio, Joly, Libardi (L). All. Saja.

NOTE – Durata set: 27′, 29′, 30′, 27′; Tot: 113′. MVP: Rebora.

Top scorers: Rivero J. (22) Dehoog C. (21) Melli G. (16)

Top servers: Bianchini M. (3) Moretto G. (2) Ciarrocchi M. (2)

Top blockers: Dehoog C. (7) Bici E. (3) Rebora S. (3)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-22 25-19 22-25 25-23)

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 15, Consoli 9, Boldini 1, Cvetnic 12, Torcolacci 8, Obossa 21, Scognamillo (L). Non entrate: Foresi, Blasi, Zorzetto (L), Munarini, Ratti, Orlandi. All. Beltrami.

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Member-meneh 21, Botezat 7, Zanette 16, Arciprete 11, Tonello 11, Balboni 2, Mistretta (L), Venco 2, Badalamenti 1, Fiorio. Non entrate: Morandi (L), Pandolfi, Milani. All. Amadio.

NOTE – Durata set: 24′, 24′, 24′, 28′; Tot: 100′. MVP: Pamio.

Top scorers: Member-Meneh L. (21) Obossa J. (21) Zanette E. (16)

Top servers: Member-Meneh L. (7) Obossa J. (1) Consoli C. (1)

Top blockers: Torcolacci A. (3) Consoli C. (3) Botezat A. (2)

26^ COPPA ITALIA SERIE A2 FRECCIAROSSA

FINALE – UNIPOL ARENA

Domenica 29 gennaio ore 14.00

Valsabbina Millenium Brescia – Roma Volley Club