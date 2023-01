Calcio a 5, A2: ko di misura in Friuli, Pordenone-Elledì 5-4

Al PalaFlora di Pordenone (ieri pomeriggio ndr), mister Bertoli si affida a Vascello tra i pali, Koren, Stendler, Martinez e Grigolon, l’Elledì schiera dal 1′ minuto Ganci, Costamanha, Tato, Rengifo e Vincenti.

Prima occasione e prima rete del pomeriggio per il Pordenone, Martinez realizza sugli sviluppi di un calcio piazzato dopo appena 14″ (1-0). In ripartenza, Vincenti va vicino al pareggio dopo una bella cavalcata, ma il suo diagonale finisce fuori. L’Elledí, in seguito al gol subito nelle prime battute, risponde bene e si fa vedere con continuità in attacco, ma Vascello è preciso negli interventi. Al 7′, Vincenti è ancora protagonista e Tato non spreca l’assistenza del compagno (1-1).

Oanea, qualche secondo dopo, manca il vantaggio di qualche centimetro. Sono ancora i neroverdi, al 10′, ad andare avanti: Martinez è il più veloce di tutti a ribadire in rete sulla risposta di Ganci (2-1). Passa nemmeno 1 minuto e Della Bianca sigla il tris (3-1). Sul parquet pordenonese, non si ferma la pioggia di reti e Rengifo, da pochi passi, dimezza lo svantaggio gialloblù al 13′ (3-2). La formazione di Giuliano si procura un tiro di rigore per il fallo dell’estremo difensore, Tato dal dischetto è glaciale e, a 2 giri d’orologio dall’intervallo, è 3-3. Non è ancora finita perché Koren, quando mancano 27″ alla sirena, riporta i padroni di casa in vantaggio (4-3).

È di Stendler la prima fiammata della ripresa, ma l’Elledí si salva e rimane a una lunghezza di distanza. Le due compagini continuano a essere pericolose, ma a differenza dei primi 20 minuti, le difese prevalgono sugli attacchi e perdura il parziale maturato nel primo tempo. Da segnalare uno stoico Ganci in avvio di frazione.

All’ 8′ Grigolon deve lasciare il campo per doppia ammonizione. L’Elledí, oltre la temporanea superiorità numerica, si ripresenta dal dischetto con Tato (tocco di mano di Dalla Bianca in area) e impatta 4-4 al 10′. Chtioui, in transizione offensiva, centra il 5° gol locale del pomeriggio e il pubblico di casa può ancora esultare (5-4) al 13’10”. Vascello dalla sua porta, nel momento in cui gioca la carta del portiere di movimento, colpisce il palo esterno.

Il Pordenone conquista di misura i 3 punti in palio, condannando l’Elledí al ko.

Reti di Martinez (2), Della Bianca, Koren e Chtioui (Pordenone); Tato (3) e Rengifo (Elledí).

