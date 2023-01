Calcio a 5, Final Eight Coppa Italia Piemonte-VdA: Giovanile Centallo è in semifinale

Diversi i verdetti emersi dalle Final Eight della Coppa Italia Piemonte-VdA di Calcio a 5, maschile e femminili, in corso di svolgimento al “PalaSermig” di Torino. Nei quarti di finale (F) andati in scena venerdì 6/1, sconfitte per Ceresole d’Alba (6-0 con l’Aosta) e per la Freedom Fc (1-2) con Cigliano.

Per i quarti di finale (M), ieri il Bra è stato battuto per 5-2 dai padroni di casa del Sermig (tripletta dell’ex Daniele Granata). Di Badellino e D’Alò, le marcature giallorosse. Nel tardo pomeriggio (sempre di ieri), la Giovanile Centallo ha messo ko (dopo i tempi supplementari) il Top Five per 8-7: doppiette per Cobaj e Richichi, con sigilli di Pellegrino, Hichri, Delija e Boniello. I centallesi (oggi alle 18,30) se la vedranno con il Taurus in semifinale.