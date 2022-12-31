Amichevoli con la Lombardia per le Rappresentative Piemontesi di C5: tutti i convocati

Martedì 3 gennaio in campo le selezioni regionali Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto da piemontevda.lnd.it

Resi noti i nominativi degli atleti convocati per le rappresentative Regionali Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 Calcio a 5, le quali disputeranno delle gare amichevoli con le rappresentative di pari età del Comitato Regionale Lombardia.

UNDER 15  CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO ore 10.30 in Via D. Graziosi 3 in Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 9.30:

COGNOME NOME SOCIETA’
BASSO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI
BLOM LEONARDO L 84
CARACCIOLO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI
D’ORAZIO GABRIELE L 84
DE CESARIO LORENZO TOP FIVE
DIEMOZ MATTEO AOSTA CALCIO 511
FOLETTO FRANCO AOSTA CALCIO 511
LUBERTO SIMONE AOSTA CALCIO 511
PALUMBO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI
PRINCIPATO LORENZO ELLEDI FUTSAL RL
RUSCIANO GABRIELE FONTA
TANCREDI DANILO ELLEDI FUTSAL RL
TAVERNITI LUCA TOP FIVE
VERCELLI LUIGI ORANGE FUTSAL ASTI
ZEDDA SAMUELE L 84

 

UNDER 17  CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO ore 12.30 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 11.30:

COGNOME NOME SOCIETA’
ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI
AMANTE GABRIELE L 84
AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI
ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI
ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511
BUTNARU ANDREA L 84
CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI
DE RISI GIANLUCA ACADEMY TORINO FUTSAL
FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511
IACOPINO NICHOLAS ORANGE FUTSAL ASTI
LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL
MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI
NEGRO CARLO ELLEDI FUTSAL
SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

 

UNDER 19  CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO alle ORE 15.30 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 14.30:

COGNOME NOME SOCIETA’
ACQUADRO LUCA TOP FIVE
ASCIUTTO GIORGIO TOP FIVE
BERARDI DENNIS FONTA
COLOMBINI MASSIMO TOP FIVE
COSTANZO PIER PAOLO TOP FIVE
D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE
FRANZA ALESSANDRO POLISPORTIVA DRUENTO
GUTTÀ ALESSANDRO TOP FIVE
IANNACONE MATTIA DON BOSCO AGNELLI
PICCOLO LORIS FONTA
ROLANDO FABIO TOP FIVE
SPERDUTO CRISTIAN POLISPORTIVA DRUENTO
TERZANO ALESSIO TOP FIVE
TIMARU AUGUSTIN JULIAN TOP FIVE
ZITARI DENNIS DON BOSCO AGNELLI

 

FEMMINILE CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO alle 18.00 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatrici ore 17.00:

COGNOME NOME SOCIETA’
CODOGNO CAMILLA U.S. SAINT PIERRE
DONNA CRISTINA ORANGE FUTSAL ASTI
FERRARA CLAUDIA TOP FIVE
GILI ELISA FREEDOM FC
MACHET ALINE AOSTA CALCIO 511
MALERBA VALERI C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE
MONTAURO ALESSANDRA ORANGE FUTSAL ASTI
ORFANO ASIA U.S. SAINT PIERRE
RIZZO GIULIA AOSTA CALCIO 511
ROSSETTI ELISA TOP FIVE
SPAGNUOLO ELISA U.S. SAINT PIERRE
TORTIA CRISTINA ACADEMY TORINO FUTSAL
VUILLERMIN FEDERICA U.S. SAINT PIERRE

 

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