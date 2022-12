Amichevoli con la Lombardia per le Rappresentative Piemontesi di C5: tutti i convocati

Martedì 3 gennaio in campo le selezioni regionali Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15

Resi noti i nominativi degli atleti convocati per le rappresentative Regionali Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 Calcio a 5, le quali disputeranno delle gare amichevoli con le rappresentative di pari età del Comitato Regionale Lombardia.

UNDER 15 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO ore 10.30 in Via D. Graziosi 3 in Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 9.30:

COGNOME NOME SOCIETA’ BASSO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI BLOM LEONARDO L 84 CARACCIOLO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI D’ORAZIO GABRIELE L 84 DE CESARIO LORENZO TOP FIVE DIEMOZ MATTEO AOSTA CALCIO 511 FOLETTO FRANCO AOSTA CALCIO 511 LUBERTO SIMONE AOSTA CALCIO 511 PALUMBO FEDERICO ORANGE FUTSAL ASTI PRINCIPATO LORENZO ELLEDI FUTSAL RL RUSCIANO GABRIELE FONTA TANCREDI DANILO ELLEDI FUTSAL RL TAVERNITI LUCA TOP FIVE VERCELLI LUIGI ORANGE FUTSAL ASTI ZEDDA SAMUELE L 84

UNDER 17 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO ore 12.30 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 11.30:

COGNOME NOME SOCIETA’ ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI AMANTE GABRIELE L 84 AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI ANGELINO LUCA ORANGE FUTSAL ASTI ARGIRO’ SIMONE AOSTA CALCIO 511 BUTNARU ANDREA L 84 CAVALLO MARCO ORANGE FUTSAL ASTI DE RISI GIANLUCA ACADEMY TORINO FUTSAL FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5 GROSSO JACOPO AOSTA CALCIO 511 IACOPINO NICHOLAS ORANGE FUTSAL ASTI LONGO FABIO ELLEDI FUTSAL MERLO ALESSANDRO ORANGE FUTSAL ASTI NEGRO CARLO ELLEDI FUTSAL SELIMI ERSON POLISPORTIVA BARDONECCHIA

UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO alle ORE 15.30 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 14.30:

COGNOME NOME SOCIETA’ ACQUADRO LUCA TOP FIVE ASCIUTTO GIORGIO TOP FIVE BERARDI DENNIS FONTA COLOMBINI MASSIMO TOP FIVE COSTANZO PIER PAOLO TOP FIVE D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE FRANZA ALESSANDRO POLISPORTIVA DRUENTO GUTTÀ ALESSANDRO TOP FIVE IANNACONE MATTIA DON BOSCO AGNELLI PICCOLO LORIS FONTA ROLANDO FABIO TOP FIVE SPERDUTO CRISTIAN POLISPORTIVA DRUENTO TERZANO ALESSIO TOP FIVE TIMARU AUGUSTIN JULIAN TOP FIVE ZITARI DENNIS DON BOSCO AGNELLI

FEMMINILE CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO alle 18.00 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatrici ore 17.00: