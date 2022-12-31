Amichevoli con la Lombardia per le Rappresentative Piemontesi di C5: tutti i convocati

Resi noti i nominativi degli atleti convocati per le rappresentative Regionali Femminile, Under 19, Under 17 e Under 15 Calcio a 5, le quali disputeranno delle gare amichevoli con le rappresentative di pari età del Comitato Regionale Lombardia.
UNDER 15 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO ore 10.30 in Via D. Graziosi 3 in Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 9.30:
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BASSO
|FEDERICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|BLOM
|LEONARDO
|L 84
|CARACCIOLO
|FEDERICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|D’ORAZIO
|GABRIELE
|L 84
|DE CESARIO
|LORENZO
|TOP FIVE
|DIEMOZ
|MATTEO
|AOSTA CALCIO 511
|FOLETTO
|FRANCO
|AOSTA CALCIO 511
|LUBERTO
|SIMONE
|AOSTA CALCIO 511
|PALUMBO
|FEDERICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|PRINCIPATO
|LORENZO
|ELLEDI FUTSAL RL
|RUSCIANO
|GABRIELE
|FONTA
|TANCREDI
|DANILO
|ELLEDI FUTSAL RL
|TAVERNITI
|LUCA
|TOP FIVE
|VERCELLI
|LUIGI
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ZEDDA
|SAMUELE
|L 84
UNDER 17 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO ore 12.30 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 11.30:
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ALVES RODRIGUES
|ENRICO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|AMANTE
|GABRIELE
|L 84
|AMICO
|GIACOMO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ANGELINO
|LUCA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ARGIRO’
|SIMONE
|AOSTA CALCIO 511
|BUTNARU
|ANDREA
|L 84
|CAVALLO
|MARCO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|DE RISI
|GIANLUCA
|ACADEMY TORINO FUTSAL
|FERRARIS
|ALESSANDRO
|CASTELLAMONTE CALCIO A 5
|GROSSO
|JACOPO
|AOSTA CALCIO 511
|IACOPINO
|NICHOLAS
|ORANGE FUTSAL ASTI
|LONGO
|FABIO
|ELLEDI FUTSAL
|MERLO
|ALESSANDRO
|ORANGE FUTSAL ASTI
|NEGRO
|CARLO
|ELLEDI FUTSAL
|SELIMI
|ERSON
|POLISPORTIVA BARDONECCHIA
UNDER 19 CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO alle ORE 15.30 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatori ore 14.30:
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|ACQUADRO
|LUCA
|TOP FIVE
|ASCIUTTO
|GIORGIO
|TOP FIVE
|BERARDI
|DENNIS
|FONTA
|COLOMBINI
|MASSIMO
|TOP FIVE
|COSTANZO
|PIER PAOLO
|TOP FIVE
|D’ONOFRIO
|MATTEO
|TOP FIVE
|FRANZA
|ALESSANDRO
|POLISPORTIVA DRUENTO
|GUTTÀ
|ALESSANDRO
|TOP FIVE
|IANNACONE
|MATTIA
|DON BOSCO AGNELLI
|PICCOLO
|LORIS
|FONTA
|ROLANDO
|FABIO
|TOP FIVE
|SPERDUTO
|CRISTIAN
|POLISPORTIVA DRUENTO
|TERZANO
|ALESSIO
|TOP FIVE
|TIMARU
|AUGUSTIN JULIAN
|TOP FIVE
|ZITARI
|DENNIS
|DON BOSCO AGNELLI
FEMMINILE CALCIO A 5 – MARTEDÌ 3 GENNAIO alle 18.00 in Via D. Graziosi 3 a Granozzo con Monticello (NO) convocazione giocatrici ore 17.00:
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|CODOGNO
|CAMILLA
|U.S. SAINT PIERRE
|DONNA
|CRISTINA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|FERRARA
|CLAUDIA
|TOP FIVE
|GILI
|ELISA
|FREEDOM FC
|MACHET
|ALINE
|AOSTA CALCIO 511
|MALERBA
|VALERI
|C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE
|MONTAURO
|ALESSANDRA
|ORANGE FUTSAL ASTI
|ORFANO
|ASIA
|U.S. SAINT PIERRE
|RIZZO
|GIULIA
|AOSTA CALCIO 511
|ROSSETTI
|ELISA
|TOP FIVE
|SPAGNUOLO
|ELISA
|U.S. SAINT PIERRE
|TORTIA
|CRISTINA
|ACADEMY TORINO FUTSAL
|VUILLERMIN
|FEDERICA
|U.S. SAINT PIERRE