Tornano i giorni delle mongolfiere a Mondovì: il PROGRAMMA del Raduno Aerostatico dell’Epifania

Tornano i giorni del volo. Della meraviglia, dei nasi all’insù, degli occhi puntati al cielo a inseguire quelle fantastiche bolle di colore che galleggiano sopra Mondovì, una città che si è votata all’aria e alle sue regine: le mongolfiere. Dopo due anni di assenza, torna il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Tre giorni di magia, per la 33ª edizione di una manifestazione che è diventata ormai uno dei simboli di tutta la provincia di Cuneo.

Oltre 30 mongolfiere si alzeranno in volo venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, due volte al giorno, al mattino alle ore 9 e al pomeriggio alle ore 14,30.

Uno spettacolo per tutti, come sempre a ingresso gratuito. Emozione garantita, anche grazie a una serie di mongolfiere speciali che faranno restare a bocca aperta il pubblico. Rispetto al passato, cambia l’area di decollo: non più il “Parco Europa” (non disponibile a causa di un cantiere in corso) ma un terreno alle porte della città. Il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì col supporto del Comune di Mondovì, con il contributo della Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo”, con la partnership di Intesa Sanpaolo e con la collaborazione dell’Associazione “La Funicolare”.

Non potranno mancare le mongolfiere speciali, una delle grandi attrattive del Raduno dell’Epifania: nel 2023 arriveranno a Mondovì il favoloso unicorno “Lulu” dalla Francia (pilota: Violaine Cleyet-Marrel, comanager della “Balloon Chaize”), la buffissima famiglia di pinguini volanti #FlyPenguin dal Regno Unito (della “Exclusive Ballooning” di Andrew Holly), il maestoso “The King” dall’Austria (pilota Christian Muth) e la simpatica bottiglia “Handy” dalla Svizzera (pilota: Stefan Wälchli). E in aggiunta, due “fractal balloons” dalle grafiche semplicemente strabilianti (mongolfiere con i colori stampati secondo pattern matematici; piloti: Nicole Bonanno Maillefer, Jason Fischer dagli USA e Inga Van Haver dalla Lituania) e il pallone dedicato ai fratelli Montgolfier dalla Francia (piloti: Vincent Bruno e Mercedes Taravillo).

Per consentire a tutti di viversi al meglio l’esperienza del Raduno di mongolfiere e la città, sarà attivo un servizio di bus-navette di collegamento col centro di Mondovì, grazie alla collaborazione con l’Associazione “La Funicolare”. Il biglietto costa 4 euro/persona (andata/ritorno), acquistabile sul posto, e include anche un biglietto di viaggio a/r per la “funicolare” che conduce al rione medievale di Mondovì, dove sabato 7 e domenica 8 gennaio si terrà anche il suggestivo hand-made market dell’Epifania “Re Mercante”.

Nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink. Una postazione-speaker annuncerà l’avvio dei decolli e fornirà le informazioni sulle mongolfiere presenti. Ogni volo includerà anche una “competizione” fra piloti che dovranno cercare di raggiungere, a bordo delle loro mongolfiere, i bersagli stabiliti dal direttore di gara: e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Bocce Quadre” di Mondovì (presente nell’area dei decolli con un proprio stand), si potrà anche assistere a una gara speciale, proprio dedicata alle bocce quadre.

Sfilata “fiammeggiante” degli equipaggi – piazza Maggiore, venerdì 5 gennaio, ore 17: i piloti raggiungeranno la piazza centrale del rione medievale di Mondovì con le loro auto, scaldando l’aria con le fiamme dei bruciatori del balloons.

Lo show serale “Night Glow” – corso Inghilterra, sabato 7 gennaio ore 18,30: le mongolfiere, ancorate a terra, gonfiate e illuminate al buio dalla fiamma dei bruciatori come gigantesche lampadine colorate che si accendono a tempo di musica. La colonna sonora sarà dedicata al fenomeno “Stranger Things”, serie tv Netflix già divenuta un culto fra gli amanti dell’immaginario e della musica anni ‘80.

Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì: «È finalmente arrivato il momento di riportare nella nostra città l’evento a cui teniamo di più: a gennaio 2023 torna il Raduno dell’Epifania! Negli ultimi due anni l’emergenza sanitaria ci ha costretti a rinunciare alla manifestazione: ci mancava la magia dell’evento, lo spettacolo di decine di mongolfiere nel cielo e il clima di festa che si respira ogni volta che i palloni si alzano in aria accompagnati dai sorrisi, dagli applausi e dagli sguardi emozionati delle migliaia di persone che ci hanno sempre seguiti a tutti i nostri decolli. Non perdetevi il Raduno dell’Epifania 2023: le mongolfiere tornano a emozionarvi!».

«Col naso all’insù per sognare, per tornare bambini, per guardare il nostro territorio da una prospettiva altrimenti impossibile – affermano il sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Queste sono le mongolfiere per noi monregalesi e questo è il regalo che il nostro AeroClub fa ogni anno a chi raggiunge Mondovì o a chi, attraverso i social ed i media, sogna insieme a noi. Un appuntamento imperdibile, quindi, che si rinnova da oltre 30 anni e che rappresenta una delle principali manifestazioni di questo angolo di provincia Granda».

«Da monregalese, ritengo che le mongolfiere siano un tratto distintivo della nostra città – commenta Ezio Raviola, presidente del cda di Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” – . Sono particolarmente contento che questo evento torni a pieno regime, dopo la pausa degli ultimi due anni: come Fondazione CRC da sempre abbiamo sostenuto questa manifestazione, tant’è che abbiamo finanziato la mongolfiera della città di Mondovì. Questa edizione sarà sicuramente occasione per far conoscere e valorizzare il territorio provinciale, anche attraverso il ritorno mediatico che da sempre caratterizza il Raduno».

Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo: «Siamo lieti di aver contribuito a restituire a Mondovì, che nel tempo ha conquistato la fama di “città delle mongolfiere” anche oltre i confini nazionali, la magia del Raduno dell’Epifania. È un’iniziativa straordinaria e per tutti noi un’occasione di grande festa, che simbolicamente ci incoraggia ad “alzare lo sguardo” per condividere un momento di speranza e di transizione verso una nuova e proficua fase di rinascita sociale. Da sempre un forte legame ci unisce ai monregalesi e più in generale alle comunità della Granda, che hanno dimostrato in questi mesi un grande coraggio e una spiccata determinazione. Intesa Sanpaolo è vicina alle famiglie, al mondo produttivo, alle istituzioni: anche nel nuovo anno continueremo a dare il nostro apporto, interpretando al massimo il nostro impegno in campo economico, culturale e sociale.»

Mondovì, Capitale delle mongolfiere

La storia dell’aerostatica italiana è indissolubilmente legata alla Città di Mondovì. Nel 1979 qui si alzò in volo la prima mongolfiera immatricolata in Italia, pilotata da Giovanni Aimo. Da quel giorno, Mondovì iniziò il suo viaggio fra le nuvole. A Mondovì è attivo Aeroclub interamente dedicato alle mongolfiere (fondato nel 2005 e attualmente presieduto dal pilota Giorgio Bogliaccino) e un “Porto aerostatico” che ospita corsi di aggiornamento, seminari e una stazione meteo. La città di Mondovì è sede di scuole di volo condotte dai più grandi campioni italiani. Dal 2008 a oggi, qui si sono disputate sei edizioni dei Campionati aerostatici italiani e nel 2009 ha ospitato le gare di mongolfiera dei World Air Games, le “Olimpiadi dell’aria”. Sul sito web www.aeroclubmondovi.it potete trovare l’intera storia del Raduno dell’Epifania e delle mongolfiere di Mondovì.

IL PROGRAMMA

Zona di decollo: Mondovì, corso Inghilterra

6 gennaio: decolli delle mongolfiere, ore 9 – ore 14,30.

7 gennaio: decolli delle mongolfiere, ore 9 – ore 14,30;

Show serale “Night glow, ore 18,30

8 gennaio: decolli delle mongolfiere, ore 9 – ore 14,30.

