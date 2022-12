Volley C/F – Ultimo giro di giostra prima della pausa: Vicoforte a Canelli, trasferte torinesi per El Gall e Libellula

Torna in campo per l’ultima volta nel 2022 la C femminile di pallavolo, che a differenza delle altre serie regionali non vede finire il girone d’andata. Si tornerà in campo, infatti, il 14 e il 21 gennaio, prima di iniziare il girone di ritorno il 4 febbraio.

Per il Vicoforte Volley Ceva Bam il 2022 si chiude in casa della Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, alla ricerca di tre punti per chiudere al meglio un 2022 a forti tinte positive. Le astigiane hanno sconfitto El Gall nell’ultimo turno e si trovano al momento a soli tre punti dalle vicesi. Queste ultime sono tornate a sorridere sconfiggendo la Pallavolo Montalto Dora nell’ultimo turno, trovando anche quelle certezze che si erano un po’appannate tra novembre e dicembre. Adesso c’è da affrontare l’ultima sfida prenatalizia, che potrebbe anche portare un bel regalo alle ragazze di coach Pagliuca: la A.F. Volley, che le precede di un solo punto in classifica, ospita la temibile Unionvolley Pinerolo e ci potrebbe anche essere un prezioso sorpasso.

È tornata alla vittoria nell’ultimo turno la Libellula Volley contro il temibile Club76 Playasti. Le braidesi possono terminare il loro anno con un altro squillo, ospiti della Pallavolo Montalto Dora. Le torinesi sono in rottura prolungata, avendo conquistato solo tre punti negli ultimi sette turni, e sono reduci dalla pesante sconfitta contro Vicoforte. Un successo per la Libellula avrebbe un valore doppio, in quanto ottenuto contro una formazione che la segue da vicino in classifica, e sarebbe un ulteriore passo in avanti per togliersi dalle zone calde.

Nelle zone calde della graduatoria è coinvolta anche El Gall, al momento al penultimo posto in classifica insieme ad altre due squadre. La formazione di coach Arduino è reduce dallo stop casalingo con la Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli ed è chiamata ad una sfida complicata in casa della Cascina Capello Chieri. Quest’ultima, pur uscita sconfitta dallo scontro con la Mts Ser Santena 95 nell’ultimo turno, è in piena corsa per le prime posizioni e sarà un osso durissimo per le giovani albesi.

La neo-capolista Isil Volley Almese Massi se la dovrà vedere con il fanalino di coda Vol-ley Academy Volpiano e potrebbe trarre vantaggio dagli scontri di alta classifica A.F. Volley – Unionvolley Pinerolo e In Volley Piemonte – Mts Ser Santena 95, per scavare un ulteriore margine in graduatoria.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 11

Club76 Playasti – G.S. Sangone Nichelino

In Volley Piemonte – Mts Ser Santena 95

Isil Volley Almese Massi – Vol-ley Academy Volpiano

A.F. Volley – Unionvolley Pinerolo

Pallavolo Montalto Dora – Libellula Volley

Cascina Capello Chieri – El Gall

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Vicoforte Volley Ceva Bam

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA