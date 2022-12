Mezzi pesanti di traverso: chiuse due strade nel fossanese

Personale e mezzi Anas (Gruppo FS Italiane) sono in azione senza sosta per l’ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte con nevicate significative fino a quote di pianura.

A causa di alcuni mezzi pesanti di traverso in carreggiata, in provincia di Cuneo sono temporaneamente chiuse la statale 231 “di Santa Vittoria” – Tangenziale di Fossano in prossimità dell’ingresso della Tangenziale in direzione Cuneo (km 59) e la statale 28 “del Colle di Nava” all’altezza del km 10, tra Fossano e Trinità.

Sempre per la presenza di mezzi pesanti di traverso, il traffico è temporaneamente bloccato sulla statale 589 “dei Laghi di Avigliana” a Trana (km 5), nell’ambito della Città Metropolitana di Torino. Sulla statale 26 “della Valle d’Aosta” si registra infine traffico in congestione per la presenza di alcuni mezzi pesanti fermi al km 2, a Chivasso.

Gli operatori Anas sono sul posto per la gestione del traffico e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Si ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile vige l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

