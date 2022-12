Prima Categoria F: pari fra San Rocco Castagnaretta e Murazzo

Per la quattordicesima e penultima giornata del girone di andata del campionato di Prima categoria girone F, sul sintetico “Sporting Cuneo” di San Rocco Castagnaretta si affrontano i locali arancio-blu della Polisportiva San Rocco Castagnaretta e gli ospiti bianco-azzurri fossanesi del Murazzo.

I cuneesi arrivano all’appuntamento domenicale da una doppia sconfitta, sempre con il medesimo punteggio di 2 a 1, patita nei confronti delle attuali dirette concorrenti per la lotta alla salvezza Pro Polonghera e Roretese che hanno relegato gli arancio-blu, oggi guidati in panchina dal giocatore-allenatore Alex Corna viste le dimissioni rassegnate in settimana da Gian Marco Parola, all’ultima casella della graduatoria generale; in casa sono, però, formazione temibile avendo conquistato la quasi totalità dei punti in classifica tra le mura amiche dove hanno battuto il Valle Po e fermato Boves e Caraglio.

Gli ospiti fossanesi, dal canto loro, vengono da 9 risultati utili consecutivi frutto di 4 pareggi e 5 vittorie, l’ultima delle quali, prestigiosa, nel precedente turno di campionato contro il Sant’Albano allo Stadio “A. Pochissimo” di Fossano, che ha riagganciato i ragazzi di mister Prato al treno delle pretendenti ad un posto playoff ed ha alimentato i sogni di gloria dei bianco-azzurri che sono vogliosi di continuare la striscia positiva.

Fatte salve queste premesse, la partita che ne consegue non rispecchia affatto la posizione in classifica delle formazioni in campo; nella prima frazione di gioco sono i locali a farsi preferire con le avanzate arancio-blu che creano scompiglio nella retroguardia murazzese, oggi insolitamente distratta, e che portano alla contestata rete del vantaggio cuneese alla mezz’ora con Durando che deposita la sfera nella porta sguarnita a seguito di una evidente carica nei confronti dell’estremo difensore fossanese Bersano non ravvisata dalla discutibile direttrice di gara Turini.

Gli ospiti bianco-azzurri reagiscono veementemente nel secondo tempo pervenendo al pareggio al 18’ con un bolide da fuori area di Pelissero che si infila imparabilmente alla sinistra di Marino; estremo difensore cuneese che è, comunque, superlativo in diverse altre occasioni che permettono ai locali di mantenere il risultato in ghiaccio fino al termine della gara. Un 1 a 1 che consegna si il decimo risultato utile consecutivo al Murazzo che vede, però, allontanarsi la quinta in classifica, la Saviglianese di mister Carlo Rocca, ora distante 5 lunghezze e prossima avversaria dei bianco-azzurri nell’ultimo turno del girone di andata.

La cronaca dell’incontro

Primo tempo

Al 4’ ci provano i locali con l’incornata di Manfredi che stacca indisturbato su corner dalla sinistra, ma la sua conclusione termina abbondantemente alta sopra la traversa della porta difesa da Bersano. Al 6’ rispondono i fossanesi con un filtrante per Shehu che tenta con uno scavetto di superare Marino in uscita ma il tocco dell’avanti fossanese non ha fortuna e termina sul fondo. Ancora bianco-azzurri in avanti al 14’ con un’azione insistita di Tosto che offre la sfera a Di Biase che tenta la girata che risulta, però, troppo debole per impensierire Marino. Al 28’ murazzesi che costringono Marino al doppio intervento, prima su Pelissero che si incunea in area di rigore e va alla conclusione, poi su Tosto che si avventa sulla respinta del portiere ma nuovamente il numero 12 cuneese e bravissimo nel respingere il tiro.

Al 30’ ecco la rete che sblocca l’incontro: capitan Calorio di testa appoggia la sfera per Bersano che, con la palla fra le mani, viene caricato da un’avanti arancio-blu, sulla sfera vagante si avventa Durando che deposita in rete fra le proteste fossanesi, ma per la direttrice di gara è tutto valido. Al 32’ provano a rispondere gli ospiti con il piazzato di Shehu che costringe al tuffo sulla propria sinistra Marino. Al 35’ occasione da rete per i locali: Bersano si oppone su una conclusione bassa scoccata dal cuore dell’area di rigore; sulla respinta si avventano ancora gli avanti arancio-blu ma Grasso è superlativo nel respingere di testa la conclusione a botta sicura. Ancora locali pericolosi al 40’ con la stoccata da fuori area di Manfredi che termina, di poco, alla sinistra della porta difesa da Bersano.

Secondo tempo

Al 4’ ci provano gli ospiti fossanesi con Grasso che stacca su corner ma il suo colpo di testa lambisce il palo alla sinistra di Marino e termina sul fondo. Al 7’ spingono i bianco-azzurri con Busso che si invola sulla fascia destra e fa partire un tiro-cross sul quale Marino si avventa smanacciando e respingendo la minaccia. Al 16’ suggerimento di Konate in area di rigore per Busso che prova a scavalcare Marino in uscita con un tocco che non inquadra, però, lo specchio della porta locale. Al 18’ ecco il pareggio murazzese: da fuori area Pelissero fa partire un fendente che Marino tocca ma non riesce a contrastare, la palla bacia il palo alla sinistra del portiere e termina la sua corsa in rete.

Al 23’ ancora Murazzo pericoloso con Grasso che su corner tocca in qualche modo ma Marino respinge di istinto, sul pallone ci arriva prima di tutti Konate che tenta la conclusione ma nuovamente Marino neutralizza. Al 37’ spizzata del neo-entrato Fissore per Grasso che lascia partire un traversone per Di Biase che viene anticipato da un intervento della retroguardia locale che libera la sfera. Al 42’ ancora Murazzo alla disperata ricerca della rete del vantaggio con Fissore che lascia partire una conclusione sulla quale Marino è costretto a chiudere in corner; sugli sviluppi del calcio d’angolo la sfera arriva a Grasso che scocca una parabola perfetta che si infrange sulla traversa, il pallone rimane in gioco per Di Biase che tenta la conclusione in acrobazia sulla quale Marino è strepitoso nell’andare a respingere il tiro a botta sicura dell’avanti bianco-azzurro.

ASD POLISPORTIVA SAN ROCCO CASTAGNARETTA – ASD MURAZZO 1-1

TABELLINI:

FORMAZIONE MURAZZO: Bersano Filippo, Busso Marco, Bergese Giovanni (dal 13’ s.t. Konate Mohamed Bent), Calorio Daniele (Cap.), Cravero Lorenzo, Talamo Francesco, Grasso Valerio, Shehu Andi, Di Biase Francesco, Pelissero Paolo (dal 37’ s.t. Fissore Alessandro), Tosto Andrea (dal 13’ s.t. Mennitto Simone). Poccetti Alessandro, Farcas-Lohan Marius, Gerbaudo Matteo, Barolo Samuele, Torta Simone, Burdese Stefano. Allenatore: Prato Simone.

FORMAZIONE POLISPORTIVA SAN ROCCO CASTAGNARETTA: Marino Nicola, Manfredi Andrea, Tallone Matteo (dal 29’ s.t. Tarasco Alessandro), Lingua Fabio, Cravero Luca (Cap.), Manfredi Paolo, Bono Samuel, Konate Mohamed, Fiorentino Alessandro (dal 32’ s.t. Franco Davide), Piacenza Cristian (dal 36’ s.t. Mestriner Nicolo), Durando Giovanni (dal 21’ s.t. Zongo Penguede Richar). Fornaseri Francesco, Cometto Nicolo, Frascaro Daniele, Corna Alex. Allenatore: Corna Alex.

Reti: 30’ p.t. Durando Giovanni (P), 18’ s.t. Pelissero Paolo (M).

Ammonizioni: Bono Samuel (P), Piacenza Cristian (P), Mestriner Nicolo (P), Grasso Valerio (M), Busso Marco (M).

Espulsioni: nessuna.

c.s.