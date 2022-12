Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Villafalletto forza “cinque” sul Sanfrè. Rinviata per nebbia Langa vs Olimpic Saluzzo

Non si sono ancora chiusi definitivamente i Quarti di Finale per quanto riguarda la Coppa Piemonte di Seconda/Terza Categoria.

Oltre ai passaggi del turno di Dogliani ed Albatros Savigliano, infatti, si è disputata solamente un’altra gara mentre la sfida tra Langa ed Olimpic Saluzzo è stata rinviata per nebbia.

Per quanto riguarda la sfida tra Villafalletto e Sanfrè ad avere la meglio anche nella gara di ritorno, dopo il successo per 4-0 all’andata, è stato il Villafalletto che con il punteggio di 5-1 ha raggiunto le semifinali della competizione.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Ritorno Quarti di Finale

San Benigno – Dogliani 2-3 (and. 1-3)

Albatros Savigliano – Piazza 2-1 (and. 0-1)

Langa – Olimpic Saluzzo (and. 1-0) RINVIATA PER NEBBIA

Villafalletto – Sanfrè 5-1 (and. 4-0)