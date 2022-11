Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì cerca il tris settimanale contro la Sassuolo degli ex

Chiude la sua settimana da tre partite la LPM Bam Mondovì, che domenica 27 alle 17.00 affronta al Palamanera la Bsc Materials Sassuolo. Per le monregalesi sono già arrivati sei punti nelle ultime due sfide: prime c’è stato il 3-0 sul Club Italia, a cui è seguito il 3-1 a Castelnuovo Rangone, casa della Emilbronzo 2000 Montale, mercoledì sera.

La formazione sassolese è guidata in panchina da Maurizio Venco, indimenticato allenatore che ha scritto alcune delle pagine più indimenticabili della storia del “Puma”: arrivato a Mondovì nella stagione 2011-12, in quattro anni coach Venco ha portato la formazione monregalese dalla B2 alla A2, successo maturato con tantissime giocatrici cresciute “in casa”. Altra ex della partita è Karola “Kappi” Dhimitriadhi, capitano della squadra, in Emilia per la terza stagione consecutiva ed in rossoblù dal 2014 al 2017.

Le due formazioni sono appaiate in classifica ed un successo per la LPM Bam Mondovì andrebbe a certificare la buona settimana ed i miglioramenti che iniziano a vedersi partita per partita. C’è però incertezza sullo schieramento di Sassuolo per domenica: la schiacciatrice Aurora Pistolesi, anima della squadra, si è infortunata nella sfida di mercoledì contro Lecco ed i stretti tempi di recupero potrebbero mettere in dubbio la sua presenza. Coach Venco, poi, in queste prime sette giornate ha utilizzato diversi schieramenti particolari, come un “finto opposto”. Occhi puntati sulla centrale Manfredini, classe 2006, che sta esplodendo in questo inizio di stagione.

Questa giornata vede le squadre ai primi sei posti della classifica affrontarsi in scontri diretti, la cui vittoria vale quindi doppio. Già detto di Mondovì e Sassuolo, la capolista Valsabbina Millenium Brescia ospita la Volley Hermaea Olbia, sesta ma con tre sconfitte nelle ultime quattro. Oltremodo interessante è anche lo scontro tra Itas Trentino e Futura Giovani Busto Arsizio, rispettivamente terza e seconda, ma anche due candidate importanti alla vittoria finale.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 8

