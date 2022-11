Nel corso del pomeriggio odierno, in via Vittorio Veneto a Bra (in prossimità delle strisce pedonali e a pochi metri dalla rotonda che collega via Adua e via Isonzo) una ragazza è stata investita da un’auto. Sul posto, l’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Verduno.