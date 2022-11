Volley A1/F: Cuneo prova a sbloccarsi anche in casa contro Macerata

Dopo le due vittoriose trasferte a Bergamo e Firenze mercoledì 16 la Cuneo Granda S.Bernardo affronta al palazzetto dello sport di Cuneo la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata nel match valido per la settima giornata di campionato (ore 20:30, diretta streaming su Volleyball World TV). La formazione di coach Zanini, ancora a caccia del primo successo casalingo stagionale e della prima affermazione da tre punti, si troverà davanti una squadra da non sottovalutare, che nelle prime sei giornate ha affrontato senza demeritare già diverse big (Novara, Scandicci, Chieri, Milano).

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Le partite di Bergamo e Firenze hanno lasciato in eredità alla Cuneo Granda S.Bernardo dieci set disputati, quattro punti e le prime due vittorie dell’anno. Per coach Zanini tanti i segnali positivi dal punto di vista psicologico e tecnico, che si erano intravisti già nella sconfitta con Conegliano. Sia a Bergamo sia a Firenze le gatte hanno saputo reagire ai momenti di difficoltà; in particolare nella sfida in terra toscana la reazione a un terzo set perso in modo netto è stata autoritaria, e ha permesso alle cuneesi di condurre il quarto parziale dall’inizio alla fine e di disputare un grande tie-break. Se nei primi due successi in campionato è stato determinante l’apporto degli innesti in corsa (Magazza e Diop a Bergamo, Caruso e ancora Diop a Firenze), è altrettanto vero che la crescita di Szakmáry, Cecconello e Caravello è stata evidente e decisiva.

Dopo aver rotto il ghiaccio in trasferta la Cuneo Granda S.Bernardo è chiamata a sbloccarsi anche davanti ai propri tifosi, e le due partite interne consecutive con Macerata e Perugia rappresentano l’occasione giusta per riuscirci. Non sarà semplice, perché si tratta di due avversarie che scenderanno in campo con l’obiettivo di fare punti, ma se la Cuneo Granda S.Bernardo riuscirà a esprimersi con continuità sui livelli toccati a sprazzi nelle ultime tre partite avrà tutte le carte in regola per regalare agli appassionati cuneesi le prime gioie tra le mura amiche. Domenica 20 alle ore 17:00 nuovo incontro casalingo con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia; biglietti disponibili presso la sede di Cuneo Granda Volley (lun.-ven. ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online sulla piattaforma Liveticket.

BINTO DIOP, OPPOSTA CUNEO GRANDA S.BERNARDO «A Firenze siamo state sempre unite, anche nei momenti più duri, e la nostra voglia di vincere ha fatto la differenza. Adesso che siamo quasi al completo e che abbiamo preso ritmo non vogliamo fermarci: contro Macerata scenderemo in campo pronte ad affrontare le difficoltà da squadra, come abbiamo fatto nelle ultime partite, e determinate a centrare il primo successo davanti ai nostri tifosi».

LE AVVERSARIE Nelle prime sei giornate la Cbf Balducci Hr Macerata ha affrontato cinque delle prime sei squadre in classifica: una partenza in salita per una matricola all’esordio nella massima serie che però, pur non raccogliendo punti, non ha sfigurato. I primi, storici punti sono arrivati invece alla seconda giornata, nella vittoria interna su Perugia. Dalla trasferta di Cuneo per la squadra di coach Paniconi inizia dunque una seconda metà di girone di andata dove raccogliere i punti necessari per la permanenza nella categoria non sarà più una missione quasi impossibile come nella prima.

I PRECEDENTI Primo confronto in assoluto tra le due squadre

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili sulla piattaforma Liveticket fino alle ore 16:00 di mercoledì 16 e in cassa dalle ore 19:00. Apertura casse e cancelli ore 19:00.

Campionato femminile Serie A1 2022/2023

Girone di andata – settima giornata

Cuneo Granda S.Bernardo – Cbf Balducci Hr Macerata

Mercoledì 16 novembre – ore 20:30, palazzetto dello sport di Cuneo

Cuneo Granda S.Bernardo 1 Kuznetsova, 3 Drews, 4 Klein Lankhorst, 6 Cecconello, 7 Caravello (L), 10 Szakmáry, 12 Magazza, 13 Signorile (K), 14 Hall, 16 Caruso, 18 Diop, 20 Gay (L2). All. Zanini, vice all. Petruzzelli

Cbf Balducci Hr Macerata 1 Cosi, 2 Fiori (L), 4 Abbott, 5 Napodano (L), 7 Lipska, 8 Ricci, 9 Quarchioni, 11 Okenwa, 12 Molinaro, 13 Milanova, 14 Fiesoli (K), 15 Malik, 18 Poli. All. Paniconi, vice all. Carancini

Girone di andata – 7^ giornata

Mercoledì 16 novembre ore 20:30

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano diretta Rai Sport + HD

E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Cuneo Granda S. Bernardo – Cbf Balducci Hr Macerata

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze diretta Sky Sport Arena

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991

Trasportipesanti Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara

Wash4green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 20 (7 – 0); Vero Volley Milano 16 (6 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5 – 1); Savino Del Bene Scandicci 15 (5 – 1); Igor Gorgonzola Novara 14 (5 – 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 – 3); Il Bisonte Firenze 8 (2 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 – 4); Volley Bergamo 1991 7 (2 – 4); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 6 (2 – 4); Cuneo Granda S.Bernardo 5 (2 – 4); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 5); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 5); Wash4green Pinerolo 2 (0 – 6).

