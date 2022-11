Nella splendida location della Costa Fortuna, Alessia Rittano è la prima Miss Provincia Granda

Dal 3 al 6 novembre si è svolta la prima edizione di Miss Provincia Granda. In una location da favola, su Costa Fortuna di Costa Crociere (tratta Savona/Barcellona/Marsiglia), 14 ragazze finaliste. Ognuna di esse ha vinto una tappa nell’estate scorsa: ad esse sono state abbinate 14 città della provincia di Cuneo, tutto questo voluto proprio a sottolineare la promozione del territorio cuneese anche al di fuori della Regione Piemonte.

Il Direttore Artistico della Kermesse Mario Piccioni ha proclamato sabato 5, insieme alla conduttrice Daniela Busso, la vincitrice del concorso. Si tratta di Alessia Rittano, ragazza solare e genuina che rappresentava la città di Busca, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzate Arianna Risso(che rappresentava Savigliano) e Alessia Dumbrava (la città di Alba).

Nella magica serata sono state anche assegnate altre fasce a sottolineare l’evento molto sentito e ben strutturato. Oltre a fare un plauso agli sponsor intervenuti citiamo l’agenzia Robe di Viaggio che ha coordinato il tutto con maestria ed è doveroso ringraziare tutti i collaboratori: per la coreografia Mara Ghione, lo staff di Granda Led video e dirette live per le foto Fabio Isoardi per la musica Pietro DJ Manu e Pino Colucci e per finire tutto il folto gruppo di 120 sostenitori che ci ha seguito e dato una grande carica.

Visto il successo ottenuto vi diamo appuntamento alla prossima edizione Miss Provincia Granda 2023 con un sacco di novità!

CS