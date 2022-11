12 e 13 Novembre: ecco il programma del weekend alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Un weekend ricco di appuntamenti ed eventi quello del 12 e 13 Novembre ad Alba. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, cuore della manifestazione, sarà aperto sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

Nella Sala Beppe Fenoglio, adiacente al Mercato del Tartufo, sabato e domenica gli Chef protagonisti dei Cooking Show saranno Luigi Taglienti, Andrea Larossa ed Andrea Berton. Tanti gli appuntamenti dei Laboratori del Gusto: le Analisi Sensoriali del Tartufo, gli Atelier della Pasta Fresca e le Wine Tasting Experiences. Domenica alle ore 14.00 si terrà un laboratorio ad ingresso gratuito in collaborazione con la località svizzera di Verbier e la Fondation Barry du Grand Saint Bernard di Martigny, che proporrà una degustazione del formaggio vallese tipico Raclette, anticipato da un’introduzione sulla prestigiosa destinazione turistica di Verbier; inoltre, alle 15.30 ci sarà il laboratorio “Quando la birra incontra il formaggio” in collaborazione con Birra Menabrea.

Inoltre, in occasione della collaborazione con la località di Verbier, sabato 12 e domenica 13 novembre il biglietto di ritorno del traforo del Gran San Bernardo sarà gratuito per chi esibisce il biglietto andata semplice entro 72 ore e il biglietto d’ingresso alla Fiera del Tartufo.

Domenica 13 al Castello di Grinzane Cavour si terrà l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba®, evento giunto alla XXIII edizione. L’Asta si terrà a Grinzane in collegamento diretto con Hong Kong, Singapore, Seoul, Doha e Vienna.

L’Asta potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook del Castello di Grinzane Cavour (www.facebook.com/CastelloGrinzaneCavour), sulla pagina Facebook della Fiera del Tartufo (www.facebook.com/tartufobiancoalba) e sulle pagine social delle principali testate di informazione del territorio e nazionali. L’evento sarà presentato dalla conduttrice televisiva Caterina Balivo, coadiuvata dal giornalista e curatore gastronomico Paolo Vizzari: ad affiancare i banditori dell’Asta, confermate anche quest’anno le simpatiche incursioni dell’istrionico Enzo Iacchetti, comico, cabarettista e conduttore televisivo.

Anche questo weekend, per i più piccoli, il consueto appuntamento con Alba Truffle Bimbi. Il weekend si conclude lunedì con due eventi: lunedì sera alle ore 19 si terrà ‘’Eccellenze del Piemonte in Vetrina’’, Cena insolita presso lo storico museo di Italdesign di Moncalieri, con lo Chef Luigi Taglienti in collaborazione con l’Alta Langa DOCG e, presso il Castello di Roddi, alle ore 10, appuntamento con i Corsi di Cucina: protagonista lo Chef Enrico Marmo (Stella Michelin) del ristorante I Balzi Rossi.

