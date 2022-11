Dal “Paschiero” al primo gol in Serie A: la favola di Federico Baschirotto non si ferma

Una nuova pagina della favola di Federico Baschirotto, il difensore veneto arrivato in Serie A dopo una lunga gavetta, si è compiuta.

Ieri sera, infatti, il centralone, uno dei pilastri del Lecce di mister Baroni, ha segnato la sua prima rete in Serie A, sbloccando l’incontro, poi vinto dai giallorossi, in casa contro l’Atalanta.

E pensare che appena quattro anni fa, nella stagione 2017/18, Baschirotto non era che un giocatore utile per le turnazioni nel Cuneo in lotta per cercare la salvezza in Serie C: per lui furono 22 presenze totali, di cui solo 12 dal primo minuto.

Quindi, la grande scalata: Vigor Carpaneto in Serie D, Viterbese in Serie C, Ascoli in B e, dulcis in fundo, la massima categoria quest’anno a Lecce, a 26 anni compiuti, che Federico sta onorando al meglio, con prestazioni da vero leader.