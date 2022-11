Scomparsa Amilcare Merlo, il ricordo dell’Assessore Icardi: “Uno straordinario esempio umano”

«Un uomo, un imprenditore, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente e di ammirare per le sue straordinarie doti umane e professionali. Sono grato per il suo generoso e costruttivo impegno sociale, sempre in prima fila a sostegno delle esigenze del territorio, anche e soprattutto sul fronte della Sanità.

Sono certo che la sua esperienza sarà di esempio e conforto per tutte le persone di buona volontà che intendono fare della propria vita un’occasione di crescita e progresso per tutti».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ricorda l’imprenditore cuneese e cavaliere Amilcare Merlo, scomparso questa mattina all’età di 87 anni.

c.s.