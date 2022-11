Torna a Dronero “L’Orecchio del Mallé” – IL PROGRAMMA COMPLETO

Dal 12 novembre 2022 inizia la seconda edizione de L’Orecchio del Mallé, un’iniziativa che coinvolge le famiglie con bambini, i ragazzi musici dell’I.C. di Dronero e la dimora storica di Luigi Mallé, appassionato musicofilo e già direttore dei musei civici torinesi, in una serie di quattro appuntamenti di arte e musica.

Il Museo accoglie le famiglie con bambini guidati da una frizzante Miss Maria (Maria Laura Silano) che li conduce a scoprire le emozioni ispirate dai quadri del maestro Stefano Faravelli esposti nella mostra “Il serraglio immaginario” e amplificate dagli intermezzi musicali eseguiti dal vivo dai ragazzi dell’I.C. di Dronero.

Il focus è incentrato sullo storico delle arti Luigi Mallé (Torino, 1920-1979) e la sua passione per la musica che diviene il filo conduttore per attraversare la sua vicenda biografica e per avvicinare il pubblico delle famiglie con bambini in maniera non convenzionale alle opere della collezione del museo e alle opere della mostra temporanea del maestro Stefano Faravelli.

Il suono della musica pensato negli ambienti della casa dronerese di Luigi Mallé, ed eseguito dal vivo da gruppi di piccoli musicisti, guidati da Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo, Alberto Savatteri, docenti di musica della Scuola Media di Dronero, in abbinamento ad alcune opere, crea un giusto connubio di fruizione di alta armonia.

Una formula di piccoli concerti per piccoli e grandi ascoltatori, in una situazione indimenticabile e unica di co-creazione, veri momenti di gioia e serenità che nutrono i sensi e immergono nell’arte a 360 gradi. La musica coinvolge i bambini e i ragazzi, sia in qualità di esecutori – con gli strumenti dei flauti, dei clarinetti, della chitarra e delle percussioni – e sia in qualità di fruitori. I bambini con le famiglie disegnano e sviluppano la loro creatività mentre ascoltano la musica. La musica accompagna e coinvolge le famiglie con bambini in presenza mediante attività grafiche e di ascolto ideate da Miss Maria.

Il Museo Mallé diviene in tal modo un “nuovo spazio per crescere insieme”, nel quale le famiglie con i bambini avvicinano il mondo unico e avvolgente delle creazioni artistiche e musicali.

“L’Orecchio del Mallé”, progetto educativo e d’intrattenimento ideato e co-guidato da Ivana Mulatero, curatrice del Museo Luigi Mallé di Dronero, si articola in quattro appuntamenti cadenzati nell’autunno 2022

12 novembre, 19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre – dedicati a conoscere in musica e in arte il mondo degli animali reali, immaginari, leggendari, mitici e biblici. Le armonie si accordano e si intrecciano alle trame dei dipinti in un ricco calendario di incontri, animando le sale del museo dronerese.

Per questa seconda edizione, si segnala la novità che L’Orecchio del Mallé dona uno speciale quaderno pentagrammato ai ragazzi musici e un quaderno personalizzato di pagine colorate ai bambini pittori. Entrambi gli strumenti sono stati realizzati appositamente e rientrano nell’ambito del progetto.

Il programma dell’Orecchio del Mallé

Sabato 12 novembre 2022 ore 16.00

I ragazzi Stefano Allesiardi, Melissa Acchiardi, Farah Amrous, Leonardo Bianco, Eleonora Maisa, Anna Ribero, Anna Barbero, Lucia Cesano, Federico Isoardi, Manassou Parravicini, Alessia Puddinu, Sofia Sidoli della classe di chitarra dell’I.C. Dronero diretti da Alberto Savatteri, proporranno alle famiglie con bambini un repertorio di vario genere dal classico al pop, dal folclorico al cinematografico.

Ed è proprio nelle sale abitate un tempo da Luigi Mallé che si alterneranno i piccoli concerti che avranno per protagonista la sezione di chitarra (12 novembre), la classe di flauto traverso (19 novembre), la sessione di clarinetto (26 novembre) e la classe di percussioni (3 dicembre).

L’iniziativa nel suo complesso è realizzata per volontà del Comune di Dronero con la collaborazione dell’AFP, ed è sostenuta dalla Fondazione CRC e dalla Regione Piemonte.

c.s.