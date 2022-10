Volley C/F – Vicoforte da sogno, vince a Santena! Bene anche la Libellula a Volpiano

Giornata di risultati importanti per due delle tre formazioni cuneesi impegnate nella Serie C femminile di pallavolo. Per Vicoforte e Libellula sono arrivate due vittorie di importanza capitale per le rispettive ambizioni. Ancora sconfitta per El Gall, che però ora vede il suo calendario alleggerirsi notevolmente.

Impegnato sul campo dell’ambiziosa Mts Ser Santena 95, il Vicoforte Volley Ceva Bam disputa una partita dai mille volti e si impone in cinque set. Per due volte le torinesi scappano avanti, dominando sia il primo che il terzo parziale. Sull’orlo del baratro le verdeblu riescono a trovare la forza di conquistare la quarta frazione e dominare il tiebreak, concluso 15-8. Complici gli altri risultati le vicesi di coach Pagliuca salgono al secondo posto solitario in classifica (a un punto da Pinerolo), un risultato finora sopra ogni aspettativa.

Proprio la Unionvolley Pinerolo è la giustiziera di giornata di El Gall. La formazione guidata da coach Arduino combatte ma nei primi due set è in totale balia delle avversarie, che si portano facilmente sul 2-0. La reazione delle ospiti albesi si concretizza in un terzo set combattuto e chiuso ai vantaggi: a conquistarlo è però sempre la formazione pinerolese. Dopo aver affrontato tre delle prime quattro squadre in classifica, El Gall affronterà nel prossimo turno Volpiano, con cui condivide l’ultima moneta in classifica al momento.

La stessa Vol-ley Academy Volpiano è invece vittima di un pesante 3-0 subito dalla Libellula Volley, che si rilancia e vola al quarto posto in classifica. Guidate in panchina per l’occasione da Marco Relato, le braidesi offrono una prestazione solida e portano a casa tre punti importanti per scalare posizioni. Top scorer della serata Alessia Sordo con 14 punti. La prossima giornata vedrà la Libellula ospitare l’A.F. Volley: le torinesi erano ancora a zero punti prima del terzo turno, ma il 3-1 sull’ex capolista Cascina Capello Chieri le rende una mina vagante da affrontare con grande attenzione.

Un’altra ex capolista ha trovato lo stop in questa giornata: si tratta della Isil Volley Almese Massi, che due volte in vantaggio sulle giovani della In Volley Piemonte si fa recuperare per poi cedere al tiebreak.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 3

Unionvolley Pinerolo – El Gall 3-0 (25-16; 25-13 27-25)

Isil Volley Almese Massi – In Volley Piemonte 2-3 (25-16; 19-25; 25-18; 26-28; 10-15)

Vol-ley Academy Volpiano – Libellula Volley 0-3 (15-25; 21-25; 20-25)

Mts Ser Santena 95 – Vicoforte Volley Ceva Bam 2-3 (25-17; 25-27; 25-14; 21-25; 8-15)

G.S. Sangone Nichelino – Pallavolo Montalto Dora 1-3 (26-28; 18-25; 25-12; 22-25)

Club76 Playasti – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 0-3 (15-25; 15-25; 16-25)

A.F. Volley – Cascina Capello Chieri 3-1 (26-24; 14-25; 25-17; 25-22)

Unionvolley Pinerolo 9;

Vicoforte Volley Ceva Bam 8;

Isil Volley Almese Massi 7;

Cascina Capello Chieri, Libellula Volley, Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, Mts Ser Santena 95, Pallavolo Montalto Dora, In Volley Piemonte 6;

Pallavolo Montalto Dora 4;

A.F. Volley 3;

G.S. Sangone Nichelino 2;

El Gall, Vol-ley Academy Volpiano, Club76 Playasti 0.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 4

El Gall – Vol-ley Academy Volpiano

Unionvolley Pinerolo – Mts Ser Santena 95

Vicoforte Volley Ceva Bam – G.S. Sangone Nichelino

Libellula Volley – A.F. Volley

Pallavolo Montalto Dora – Club76 Playasti

Cascina Capello Chieri – In Volley Piemonte

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Isil Volley Almese Massi