Calcio a 5, Coppa Divisione: Elledì Futsal-L84 1-5

Una bella Elledí Futsal non riesce a fermare la L84, che strappa il pass per gli Ottavi di Finale della Coppa della Divisione. Oanea e compagni partono bene, trovano il vantaggio con Sandri e rimangono aggrappati alla sfida per tre quarti, colpendo anche due legni. Dopo il primo tempo è 2-1 per i neroverdi, la truppa di Paniccia prende poi il largo negli ultimi minuti del match. Buona prestazione del collettivo nonostante le assenze pesanti di Gerlotto, Rengifo, Tato e Costamanha. Serata splendida (ieri ndr) di sport terminata con l’applauso a tutti i protagonisti in campo del pubblico del Palasport di Caramagna Piemonte.

Reti di Sandri (Elledí); Cuzzolino (2), Vidal (2) e Tuli per L84.

cs