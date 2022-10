Monselice-Savigliano 2-3, coach Simeon: “Una vittoria sofferta e importante”

Sono arrivati altri due punti, lo scorso sabato, per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, avanti 2-0 a Monselice, si è fatto rimontare fino al 2-2, ma è riuscito poi a spuntarla in casa dell’agguerrita neopromossa veneta nel quarto turno della Serie A3 Credem Banca.

C’è soddisfazione tra i biancoblu, attualmente primi in classifica con nove punti, come confermato ai nostri microfoni da coach Lorenzo Simeon: “Sicuramente è stata una vittoria sofferta e importante che può avere due diverse chiavi di lettura. Da un lato, abbiamo avuto il controllo della gara nei primi due set e poi l’abbiamo perso, sicuramente per merito degli avversari, che hanno alzato il livello di gioco, mentre noi non siamo stati abbastanza pronti a rispondere per chiuderla in tre set. Dall’altro, però, dal 4-0 per loro nel quinto, siamo stati bravi a non perdere pazienza e fiducia e fare le cose che ci eravamo prefissati per rimettere in piedi il parziale e vincere la gara. Credo sia il segnale di una squadra matura, che gioca tranquilla e crede in se stessa. Ogni tanto troppo, però, e su questo possiamo lavorare”.

Savigliano, che ora attenderà Mirandola in casa (sabato alle ore 18), ha comunque raccolto 7 punti nella settimana da tre gare conclusa proprio a Monselice: “Momentaneamente siamo al primo posto, anche se a pari punti e dal Veneto ci portiamo a casa la terza vittoria consecutiva e acquisiamo altro morale. Sicuramente, è un successo che ci consente di rispettare il tabellino di marcia che era nelle nostre speranze iniziali più positive: quello di riuscire a fare più punti possibili nelle prime cinque giornate, in cui avevamo solo scontri diretti. Ne abbiamo ancora uno, contro Mirandola, e dobbiamo continuare così. Dovremo essere bravi a dimostrare di meritare la posizione che occupiamo attualmente in classifica”.