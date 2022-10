Serie D LIVE: CASTELLANZESE-BRA termina 1-1, ancora Pavesi in rete. RIVIVI LA DIRETTA

Decima giornata d’andata del girone A di serie D: allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza (oggi dalle ore 15), si gioca Castellanzese-Bra. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI E TABELLINO

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni, Raso (16′ st Perego), Ababio, Esposito (30′ st Cocuzza), Ibe, Dervishi (21′ st Mandelli), Bagatini, Mazzola, Todaj (28′ st Folla), Ramires.

A disp: Indelicato, Dellavedova, Poretti, Bressan, Basilico.

Allenatore: Achille Mazzoleni.

Bra: Ujkaj, Pautassi, Quitadamo, Tos, Derrick, Pavesi (35′ st Menabò), Bongiovanni, Marchetti, Capellupo (30′ st Tuzza), Daqoune, Gerbino (40′ st Dall’Olio).

A disp: Favaro, Mirisola, Di Benedetto, Olivero, Mawete.

Allenatore: Roberto Floris.

Arbitro: Franzò di Siracusa (assistenti: Mallimaci e Celestino di Reggio Calabria).

Marcatori: 5′ pt Ibe (C), 39′ pt rig. Pavesi (B).

Note: pomeriggio nuvoloso e con pioggia leggera a tratti, terreno di gioco in condizioni perfette. Ammoniti Raso, Mazzola (C), Tos, Gerbino (B).

PRIMO TEMPO

Il match è iniziato a Castellanza, padroni di casa in neroverde e ospiti in giallorosso.

2′: punizione di Marchetti, esterno destro di Bongiovanni e Pilotti blocca con presa comoda;

5′: Castellanzese-Bra 1-0! Compagnoni pesca Ibe sul filo del fuorigioco, destro a tu per tu con Ujkaj e vantaggio dei lombardi.

10′: tentativo dalla distanza di Capellupo, pallone sul fondo;

15′: “salgono i giri del motore” dei braidesi, discesa mancina di Pautassi, sinistro da dentro l’area e Pilotti respinge in tuffo;

23′: guizzo di Pavesi, da destra entra nei 16 metri avversari, sinistro ed esterno della rete;

30′: sempre 1-0 in Castellanzese-Bra, ma i ragazzi di Roberto Floris sono “cresciuti” minuto dopo minuto;

31′: traversone di Pautassi dalla sinistra, deviazione in mischia e Pilotti è costretto al tuffo sotto l’incrocio dei pali alla sua sinistra;

38′: calcio di rigore per il Bra per un fallo (in mischia) su Derrick. Castellanzese-Bra 1-1 al 39′! Dagli 11 metri, Manuel Pavesi spiazza Pilotti e pareggia i conti.

40′: Derrick vince un rimpallo ed entra nell’area avversaria, destro potente e pallone che non trova la porta. I braidesi vicinissimi al raddoppio;

1′ di recupero;

Castellanzese-Bra 1-1 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Ricominciato il match, nessun cambio;

8′: ripartenza dei padroni di casa, Ujkaj controlla in due tempi;

15′: 1-1 al “Provasi”;

26′: “spingono” i giallorossi, palla al piede e conducendo le manovre di gioco. Sinistro di Pavesi, da sponda di Bongiovanni, ribattuto in angolo da Pilotti;

30′: ancora Pautassi e ancora Pilotti a respingere con attenzione;

39′: dagli sviluppi di un corner, “murato” il destro a botta sicura di Tuzza;

45′: Bra pericolosissimo da azione d’angolo, la Castellanzese libera l’area piccola con affanno;

4′ di recupero;

49′: i giallorossi sfiorano il “colpaccio” in contropiede, combinazione Tuzza-Menabò-Tuzza, il suo tiro dal limite viene respinto dalla difesa neroverde.

Termina così in quel di Castellanza, Castellanzese-Bra 1-1 con i braidesi che salgono a quota 17 punti.