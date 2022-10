Volley A2/M – Cuneo ospita Lagonegro per trovare continuità, Santa Croce-Prata è il big match di giornata

Non si è ancora spenta l’eco sulla terza giornata della A2 maschile di pallavolo che è già tempo di passare alla quarta. Tra il posticipo del giovedì tra Motta di Livenza e Porto Viro e l’anticipo di sabato tra Santa Croce e Prata passeranno infatti solo 48 ore, rendendo quasi a tempo pieno la settimana degli appassionati.

È un banco di prova importante per la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, che ospita la Cave Del Sole Lagonegro di Mario Barbiero, ex allenatore del VBC Mondovì. Tra i lucani militano due vecchie conoscenze della pallavolo cuneese, come il centrale Paolo Bonola e soprattutto l’opposto Wagner Pereira da Silva, bombardiere dei biancoblu nelle ultime due stagioni. Per Lagonegro la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con tre sconfitte ed un solo punto conquistato.

Non molto meglio è andata a Cuneo, che finora ha ottenuto tre punti frutto della vittoria casalinga contro la HRK Motta di Livenza. In trasferta sono arrivate due sconfitte, inattese per certi versi. In particolare il 3-1 subito a Cantù può lasciare l’amaro in bocca dopo un buon primo set e per l’assenza di Simone Parodi. La sfida contro Lagonegro può essere quella giusta per rimettersi in carreggiata e per tornare ai tre punti.

Proprio la HRK Motta di Livenza sfida laConsar RCM Ravenna in una sfida tra due formazioni che non hanno avuto un buon inizio di campionato. Guardando invece in alto, non dovrebbe avere problemi la capolista Agnelli Tipiesse Bergamo, che accoglie la Delta Group Porto Viro. Impegno probabilmente più complicato per l’inseguitrice Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che accoglie la stessa Pool Libertas Cantù. Ma è in Toscana che si disputa il big match di giornata, quello tra Kemas Lamipel Santa Croce terza e Tinet Prata di Pordenone quarta.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 4

Kemas Lamipel Santa Croce – Tinet Prata di Pordenone

BCC Castellana Grotte – Consoli McDonald’s Brescia

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Pool Libertas Cantù

Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo – Cave Del Sole Lagonegro

Conad Reggio Emilia – Videx Yuasa Grottazzolina

Consar RCM Ravenna – HRK Motta di Livenza

Agnelli Tipiesse Bergamo – Delta Group Porto Viro

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 9;

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8;

Kemas Lamipel Santa Croce 7;

Tinet Prata di Pordenone, BCC Castellana Grotte 6;

Conad Reggio Emilia, Delta Group Porto Viro 5;

Consoli McDonald’s Brescia 4;,

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, Videx Grottazzolina, Pool Libertas Cantù 3;

Consar RCM Ravenna 2;

HRK Motta di Livenza, Cave del Sole Lagonegro 1.