Volley A2/F – Inizia la stagione della LPM Bam Mondovì, in arrivo Busto Arsizio delle ex Zanette e Tonello

Ultima tra tutti i campionati, anche la A femminile di pallavolo inizia il suo lungo cammino. Per la LPM Bam Mondovì sarà la sesta stagione consecutiva nella seconda serie nazionale, e va a seguire di pochi mesi la promozione sfiorata nella Gara-3 della finale contro Macerata.

Le ambizioni sono alte in casa monregalese, con un roster profondamente rinnovato ma ancora affidato alle mani di coach Solforati. L’obiettivo è fare meglio della stagione scorsa, come dichiarato più volte, e si vuole puntare con decisione alla A1. I due mesi di preparazione hanno visto le “Pumine” ben comportarsi anche contro squadre di categoria superiore, ma ora è tempo di fare sul serio. La società della presidentessa Fissolo è stata inserita nel Girone A, con 12 squadre ed una regular season che durerà fino al 5 marzo.

L’esordio per la LPM Bam Mondovì è tra le mura amiche del Palamanera, dove domenica alle 17.00 arriverà la Futura Giovani Busto Arsizio, altra candidata forte alla promozione. Le lombarde hanno a roster alcune vecchie conoscenze della pallavolo monregalese come Viola Tonello (tre stagioni in rossoblu) ed Elisa Zanette (due). Insieme a loro altre giocatrici di qualità come la schiacciatrice Alessia Arciprete e l’esplosiva americana Leketor Member-Meneh.

Quello tra Mondovì e Busto non sarà l’unico incrocio tra formazioni di alta classifica. Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino apriranno la loro stagione sfidandosi con in palio subito punti importanti. Dovrebbero essere queste le formazioni che si giocheranno la testa della classifica e che proveranno a contendere alla corazzata Roma Volley Club (impegnata nel Girone B) uno dei due posti nella prossima Serie A1.

Dato che questa sarà anche la giornata di Natale, non sorprende vedere molti derby, come quello tutto cremasco tra le neopromosse U.S. Esperia Cremona e Chromavis Eco Db Offanengo o quello tutto emiliano tra Emilbronzo 2000 Montale e la BSC Materials Sassuolo. Il giovane Club Italia, invece, esordirà invece in Sardegna, in casa del Volley Hermaea Olbia. Chiude la giornata la sfida tra Tecnoteam Albese Volley Como e Picco Lecco.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 1

U.S. Esperia Cremona – Chromavis Eco Db Offanengo

Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino

LPM Bam Mondovì – Futura Giovani Busto Arsizio

Tecnoteam Albese Volley Como – Picco Lecco

Volley Hermaea Olbia – Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale – BSC Materials Sassuolo