La saluzzese Elena Lovera eletta Presidente Nazionale del Formedil

Elena Lovera, classe 1978, è stata nominata Presidente nazionale del Formedil, Ente unico di formazione e sicurezza nell’edilizia. Lovera, saluzzese, è vice presidente della Costrade srl, azienda operante nel settore dei lavori pubblici edili stradali, in passato ha anche ricoperto il ruolo di Presidente dell’ANCE di Cuneo ed attualmente è in carica come vicepresidente di Confindustria Cuneo, Ance Piemonte ed è presidente della Scuola Edile Cuneo.

È la prima volta che un imprenditore cuneese assume una carica nazionale in campo edile. Lovera commenta così la sua nomina: “Raccolgo con entusiasmo questa sfida, perché credo nella formazione come strumento per realizzare una sempre più diffusa cultura della sicurezza. Ringrazio ANCE e Confindustria Cuneo ed Ance Piemonte che hanno caldeggiato la mia nomina a questo incarico nazionale”.

Il Formedil è l’ente unico bilaterale che ha sede a Roma, che ha come scopo la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, sicurezza, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni.

È un ente paritetico, a cui fa capo una rete di 121 enti territoriali, come la scuola edile di Cuneo ed il Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza e la Formazione in Edilizia (CPT). Attraverso la presenza capillare sul territorio, il sistema garantisce un’offerta formativa per tutte le esigenze, in una logica che tende a privilegiare un aggiornamento continuo e la crescita professionale costante di tutte le figure coinvolte nel processo produttivo edilizio.

Obiettivo fondamentale è favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso una rete di servizi e sportelli territoriali dedicati e fornire il supporto e la consulenza alle imprese e ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

La nomina arriva dalla neoeletta Presidente di Ance Nazionale Federica Brancaccio, Lovera succede al past president Orlando Saibene di Varese.

Il consiglio di amministrazione di cui Lovera è ora Presidente è composto oltre che da Ance e dalle tre sigle sindacali di categoria Feneal Uil, Fillea CGIL, Filca Cisl, anche da Confartigianato, CNA, CLAAI, Casartigiani, Confapi, AGCI, Confcoperative, Legacoop.

Prosegue Elena Lovera: “Ufficialmente inizio il mandato durante il SAIE, il Salone dell’Edilizia di Bologna, abbiamo 30.000 registrazioni in stand, con eventi legati al mondo dell’edilizia, ma soprattutto, simbolicamente, per me è molto significativo perché dopo gli anni della pandemia, ci riporta ad eventi di incontro in presenza e si affronteranno i grandi temi dell’edilizia del futuro, con le sfide e le opportunità del PNRR e della transizione ecologica”.

Sulle nuove responsabilità legate all’incarico, che vanno ad aggiungersi all’impegno imprenditoriale e istituzionale, la neo Presidente di Formedil ringrazia la famiglia: “La mia prima supporter è mia figlia Beatrice, ma senza la collaborazione di mio fratello e mio padre in azienda non avrei potuto accettare e non di meno è l’aiuto delle nonne e di mio marito nell’organizzazione famigliare. Dietro il successo di una persona, c’è sempre un grandissimo lavoro di squadra”.

