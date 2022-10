Atletica: Adele Roatta sfiora la top ten al 50° Giro Internazionale di Pettinengo

Nel week end appena trascorso, la grande atletica ha fatto tappa in Piemonte. Dopo l’annullamento del 2021 la Gac Pettinengo ha confezionato una due giorni di festa: sabato il “Circuito di Biella” (kermesse nel centro storico di Biella) e domenica l’edizione n° 50 del “Giro Internazionale di Pettinengo”, una delle corse su strada più longeve d’Italia.

Il piccolo paese in provincia di Biella è stato, per un giorno, capitale italiana della corsa su strada, con una 10 chilometri maschile e una 5 km femminile assolutamente spettacolare. Ha trionfato l’Africa (Egide Ntakarutimana tra gli uomini in 26’46” e Janeth Chepngetich in 12”11 tra le donne), ma c’è stata gloria anche per un italiano: l’azzurro Ilias Aouani (Fiamme Azzurre) è salito sul secondo gradino del podio.

Appena fuori delle migliori 10 donne, è giunta la monregalese Adele Roatta 12ª in 14’04” (4ª Junior e 3ª italiana all’arrivo dietre le pari categoria Axelle Vicari 13”43 e Matilde Bonino 13”50).

Il programma tecnico prevedeva anche gare giovanili riservate alle rappresentative provinciali di Torino, Milano, Cuneo, Valle d’Aosta, Biella/Vercelli, Vco, Asti/Alessandria e Brescia. La classifica finale ha visto primeggiare la fortissima compagine di Milano con 642 punti, davanti a Torino con 419 e Brescia (346 punti) con Cuneo quinto fermo a 290 punti. A difendere i colori della rappresentativa vi erano l’allievo Tommaso Bosio 22° in 15’02” (vittoria per il saluzzese Francesco Mazza in 13’06”) e le allieve Soraia Cillario autrice di una buona prova conclusa al 17° posto in 16”26 davanti alle compagne di squadra Caterina Boetti (19ª in 17”04) e Alice Beccaria (20ª in 17”36).

c.s.