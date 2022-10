Prima Categoria – Tre Valli a valanga sul Marene. Boves MdG-tris al Valle Po nel big match

Va in naftalina la sesta giornata del campionato di Prima Categoria con il Girone F, completamente cuneese, in grande spolvero.

Continua la marcia a pieni giri del Tre Valli che, dopo le sette reti di Coppa Piemonte, spazza via anche il Marene con il punteggio di 0-5 firmato dalle reti di Fink, Simoes Cunha, GIaretta, Buriche Ferreira e Camargo de Mendoza. Nel big match fa valere il fattore campo il Boves Mdg che sconfigge tra le mura amiche il Valle Po: vincenti le realizzazioni i Shehu, Pepino e Macagno che rendono vano il gol esterno di Isaia.

Tra le mura amiche vittorie anche per Monregale e Saviglianese che battono rispettivamente Pro Polonghera (2-1, Gazzera e Mulassano per i padroni di casa, Ruatta per gli ospiti) e Roretese (3-0, Bertola e doppietta di Sacco). Nasta ed Esposto bastano ed avanzano al Bisalta per sconfiggere l’Ama Brenta Ceva mentre termina 2-2 il match tra Caraglio ed Area Calcio Alba Roero: un autogol e Ristorto per i bianco verdi, Credentino e Scoffone per i langaroli.

Dilaga tra le mura amiche il Sant’Albano Stura che spazza via per 6-1 la Polisportiva San Rocco Castagnaretta con le doppiette di Brino ed Unia unite ai centri di Riorda e Viale. Chiude il palinsesto la vittoria esterna del Murazzo sul terreno di gioco della Polisportiva Montatese, mandata ko dal gol di Di Biase.