Giro d’Italia 2023: grande emozione per la proclamazione della Bra-Rivoli a Milano (FOTOGALLERY)

Palcoscenico di spessore, al teatro “Giorgio Gaber” di Milano, per l’attesa presentazione del Giro d’Italia 106 (edizione 2023) svoltasi nel tardo pomeriggio odierno.

Svelato e presentato il percorso “rosa”, nel quale campeggia la Bra-Rivoli: la tappa numero 12, giovedì 18 maggio. 179 chilometri e grande fascino per la provincia Granda.

Presente e orgogliosa, la delegazione braidese: il sindaco Gianni Fogliato, l’assessore allo Sport Daniele Demaria, il presidente del Comitato di tappa Sandro Stevan, il vice-presidente del Consiglio comunale Sergio Panero. Presenti, anche, il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il presidente Ente Turismo LMR Mariano Rabino.

Da RCS Sport: “Al vernissage, presentato da Cristina Fantoni e Paolo Kessisoglu, hanno partecipato molti volti noti dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e delle aziende che fanno e faranno parte della grande famiglia del Giro d’Italia. Sul palco del teatro sono intervenuti anche il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Jai Hindley, l’ultimo vincitore della Maglia Ciclamino, Arnaud Demare, il vincitore dell’ultima Maglia Azzurra degli scalatori, Koen Bouwman oltre a due grandi campioni che hanno fatto la storia della Corsa Rosa come Vincenzo Nibali e Alberto Contador. All’interno della presentazione un talk show con i direttori del Corriere della Sera, Luciano Fontana; de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli; del quotidiano spagnolo, Marca, Juan Ignacio Gallardo, ha evidenziato come un grande evento internazionale – non solo sportivo – viene trattato dai media in tutte le sue sfaccettature e di come il modo di fare giornalismo sia cambiato col passare degli anni. A fare gli onori di casa il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; l’Amministratore Delegato di RCS Sport, Paolo Bellino e il Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni“.

Il cocktail esclusivo, offerto al Teatro “Gaber” a fine cerimonia, ha visto le “firme” della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, della Camera di Commercio di Cuneo, dell’Ente Turismo LMR, del Comune di Bra e della Regione Piemonte. Risotto Carnaroli Azienda Agricola Motta, rapa rossa, robiola di Roccaverano e Tartufo Bianco d’Alba; torta Cortemilia e zabaglione all’uva fragola.