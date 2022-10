Volley A1/F: Cuneo batte Novara e si aggiudica il Memorial Ferrari

La Cuneo Granda S.Bernardo batte in tre set (16-25, 16-25, 17-25) la Igor Gorgonzola Novara nella finale del quinto Memorial Giampaolo Ferrari al Pala Igor di Novara: in un confronto tra due formazioni fortemente rimaneggiate le gatte sono brave a prendere il comando fin dalle prime battute e a non permettere mai alle padrone di casa di avvicinarsi.

Capitan Signorile, premiata come MVP della finale, imbecca con continuità una Drews in gran serata (19 punti con il 55% in attacco) e una Kuznetsova da 15 punti e quattro muri. Per la squadra di coach Zanini un’importante iniezione di fiducia a una settimana dal debutto in campionato di domenica 23 a Urbino contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

EMANUELE ZANINI, COACH CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Ci aspettavamo una partita più difficile, invece abbiamo condotto dall’inizio alla fine. Siamo riusciti a mettere in pratica alcune delle cose che stiamo provando e, grazie a un livello di gioco costante, abbiamo finalmente chiuso un match in tre set dopo essere andati sullo 0-2. Portiamo a casa tante indicazioni positive, come una tenuta fisica confortante dopo i cinque set di ieri, e numerosi aspetti su cui continuare o iniziare a lavorare».

CRONACA

PRIMO SET Coach Zanini schiera la stessa formazione della semifinale con Pinerolo, con il modulo con tre schiacciatrici (Kuznetsova, Drews e Szakmáry), Signorile in regia, Cecconello e Caruso al centro, Caravello libero. Coach Baraldi risponde con Ituma opposta a Battistoni, Carcaces e McKenzie Adams schiacciatrici, Varela e Moroni al centro, Bresciani libero. Dopo un avvio punto a punto con la Cuneo Granda S.Bernardo sempre avanti di un paio di lunghezze Drews prima stoppa Carcaces a muro, poi con un pallonetto spinto mette giù il pallone dell’8-12. Ituma mura Szakmáry, che si riscatta subito con il colpo dell’11-14.

Ancora a segno Drews, autrice di un’ottima partenza, e time out per la panchina di casa. Il muro di Moroni e l’attacco di Carcaces sulle mani del muro cuneese riportano in scia la Igor Gorgonzola Novara: 14-16 e time out per Zanini. Parallela di Szakmáry, muro di Caruso e la Cuneo Granda S.Bernardo ristabilisce le distanze. Doppia Kuznetsova e Drews per l’ulteriore accelerazione cuneese: 15-21 e time out per Baraldi. Due errori consecutivi in attacco di McKenzie Adams e Ituma, un muro di Kuznetsova e un servizio out di McKenzie Adams mandano in archivio il primo set con il punteggio di 16-25: Cuneo Granda S.Bernardo in vantaggio 0-1 al Pala Igor. Tabellino: 5 Drews, Kuznetsova, Carcaces

SECONDO SET Il muro di Caruso su Ituma e la slash di Drews sull’ottimo servizio di Cecconello per il primo break della Cuneo Granda S.Bernardo: 3-5. Le gatte allungano grazie alla parallela out di Carcaces e al bel diagonale di Kuznetsova: 7-11 e time out per Baraldi. Cecconello chiude uno scambio lunghissimo e spettacolare con il punto del 10-14. Drews mura McKenzie Adams, poi Kuznetsova risolve un’altra azione prolungata: 10-16.

Ancora Drews e una fast di Caruso per la fuga biancorossa. Dopo il time out richiesto da Baraldi sull’11-19 la Igor Gorgonzola Novara prova la rimonta, ma la Cuneo Granda S.Bernardo è attenta e allunga ancora sul 14-21. Un errore di Battistoni dai nove metri, un diagonale di Drews e un ace di Kuznetsova consegnano anche il secondo parziale alla Cuneo Granda S.Bernardo: 0-2 (16-25). Tabellino: 6 Drews, 3 Kuznetsova, Caruso, Varela, Ituma

TERZO SET La Cuneo Granda S.Bernardo parte bene anche nel terzo parziale con una Drews che si conferma su alti livelli (2-4). La Igor Gorgonzola Novara torna a mettere la testa avanti grazie all’errore in fast di Caruso, ma ancora Drews e un ace di Szakmáry riportano avanti le gatte (6-7). Szakmáry difende, Drews implacabile per l’8-11. Szakmáry a segno da seconda linea: è spettacolo Cuneo Granda S.Bernardo. Dopo il time out per la panchina di casa sull’8-12 Carcaces una super parallela di Drews e un ace di Kuznetsova scavano ancora il solco: 10-14.

Le padrone di casa provano a rientrare con Carcaces e McKenzie Adams, ma le ospiti sono in controllo e Baraldi interrompe ancora il gioco sul 13-19. Sul 16-23 dentro Cerutti per Caruso. Giovannini annulla il primo match ball per la Cuneo Granda S.Bernardo, poi Kuznetsova mette il sigillo con il punto del 17-25: 0-3. La Cuneo Granda S.Bernardo vince il quinto Memorial Giampaolo Ferrari. Tabellino: 8 Drews, 7 Kuznetsova, 4 Carcaces

IGOR GORGONZOLA NOVARA – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA Battistoni, Ituma 7, Carcaces 9, McKenzie Adams 5, Giovannini 2, Varela 6, Moroni 3, Cantoni, Vighetto, Bosso, Bresciani (L). N.e. Brezza. All. Baraldi, vice all. Lavarini

CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile, Cerutti, Drews 19, Kuznetsova 15, Szakmáry 8, Caruso 5, Cecconello 3, Magazza, Caravello (L). N.e. Gay. All. Zanini, vice all. Petruzzelli.

NOTE

Durata set: 25′, 25′, 25′. Tot: 1h15′

Igor Gorgonzola Novara: 4 muri, 1 ace, 12 errori in battuta, 28% in attacco, 55% (33%) in ricezione. Cuneo Granda S.Bernardo: 8 muri, 4 ace, 8 errori in battuta, 45% in attacco, 47% (26%) in ricezione.

c.s.