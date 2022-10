“Rischio idrogeologico: Granda prima in Piemonte per numero di interventi e somme stanziate”

Provincia di Cuneo prima per numero di interventi (29) e di comuni beneficiari (21) nel piano di pronto intervento da quasi 2,2 milioni di euro varato dalla Regione Piemonte in base alla legge 38 del 1978. Complessivamente la Granda potrà contare su uno stanziamento di oltre 862mila euro.

Quattro i progetti che interesseranno Monasterolo Casotto per un totale di 220mila euro. Si procederà con il ripristino strada comunale di accesso alle sorgenti dell’acquedotto comunale, con il ripristino delle strade comunali Pinadarone e Lisetto, il ripristino della viabilità della strada comunale lungo il torrente Castorello e il ripristino della sua sezione di deflusso e il ripristino della viabilità della strada comunale di accesso alla Borgata Garassini. Due gli interventi a Pamaparato: 90mila euro per il ripristino della viabilità della strada comunale Tagliante e la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezzadella scarpata di monte e valle e 40mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità in strada comunale Remolino, con il ripristino della scogliera danneggiata. Novantamila euro a Cossano Belbo, per il ripristino idraulico del tratto tombato del rio Santa Maria in piazza Balbo, e 70mila euro per Mondovì, dove si procederà con il consolidamento della scarpata di valle in via delle Moglie. A seguire Barge, con più di 50mila euro per tre cantieri: completamento per la messa in sicurezza idraulica del ponte carrabile e delle opere di difesa sul Rio Secco-Località Crocera, messa in sicurezza della viabilità comunale e vicinale di pubblico transito in via torre Moccia-via Becetto e interventi per il ripristino del canale sotterraneo delle acque bianche e del parco pubblico “Città di Annonay” in Piazza San Rocco.

“La Regione a maggioranza Lega – commenta il consigliere di Savigliano della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso – ha inserito la difesa dei nostri territori tra i propri obiettivi strategici. Negli scorsi mesi sono state liberate diverse tranches per interventi di ripristino dei danni alluvionali che, nei mesi scorsi, hanno colpito tutta la Granda. E oggi si interviene con gli strumenti messi a disposizione innanzitutto dalla legge 38 del 1978, che consente alla Regione di intervenire a tutela della pubblica incolumità assumendo a proprio carico l’esecuzione dei lavori o concorrendo, in tutto o in parte, alla spesa per la loro realizzazione. Cantieri in alcuni casi anche molto piccoli ma che alzano un nuovo argine in difesa delle nostre comunità, per prevenire innanzitutto i rischi del dissesto idrogeologico e di cambiamenti climatici sempre più allarmanti”.

A beneficiare dei contributi anche Bagnolo Piemonte (13,5mila euro per la messa in sicurezza del Rio Secco in località San Grato-ponte di Via Barrata), Castino (12mila euro per il ripristino della transitabilità delle strade comunali Via Cravanzana, via San Salvario e Via San Martino in località Pranda), Dogliani (12,3mila euro per la pulizia delle strade dopo l’evento atmosferico calamitoso del 25 luglio con rimozione del materiale e messa in sicurezza delle cunette), Farigliano (7,8mila euro per il ripristino della viabilità e della segnaletica verticale), Gorzegno (16,3mila euro per la messa in sicurezza dei loculi comunali) e Gottasecca (16,8mila euro per i lavori sulla copertura dei locali comunali adibiti a bar-ristorante). E poi ancora Marmora (35mila euro per il ripristino della strada comunale per la borgata Garino), Monastero di Vasco (15mila euro per il consolidamento della strada comunale Bertolini Soprani), Monesiglio (3.400 euro per la copertura dei loculi), Montaldo di Mondovì (39,9mila euro per il ripristino del deflusso del torrente Corsaglia in corrispondenza dello storico ponte pedonale e per interventi sulla viabilità delle strade comunali Oberti, Pontesottano, via Cimitero e via Malbega) e Pietroporzio (3.660 euro per la messa in sicurezza della strada comunale Vallone di Pontebernardo). Infine, Pontechianale (20,8mila euro per la rimozione dei detriti, la riparazione e il parziale ripristino delle difese spondali lungo il rio Tirabue), Sinio (27mila euro per la pulizia dell’alveo del torrente Talloria), Treiso (31,5mila euro per intervenire sui danni a valle del cimitero comunale e in strada Ausario-Valeirano) e Viola (22,3mila euro per la messa in sicurezza di strada comunale via Santuario e il rifacimento dell’attraversamento pedonale).

c.s.