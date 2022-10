Calcio a 5, serie C1: Bra supera Savigliano 1-0, decisivo Andrea Papa

Nell’ambito della quarta giornata di andata, di C1 piemontese, ieri sera il Bra ha vinto di misura (1-0) il derby con la Futsal Savigliano. Al palasport di Caramagna Piemonte, ha deciso la segnatura di Andrea Papa. Con i 3 punti ottenuti, i giallorossi allenati da Marco Bertello salgono a 7 punti. I rossoblù di mister Matteo Lupo restano a quota 3.

3-3 della capolista Centallo (Hichri, Richichi e Delija in gol) in casa della Polisportiva Pasta, nel big-match in vetta della classifica. Entrambe le formazioni, comandano il girone con 10 punti. Area Calcio Alba Roero battuta 9-3 dal Sermig, invece, a Torino. Di Tranchero, Bignante e Calorio le marcature dei langaroli, a quota 3 punti in graduatoria.