Volley D/F – Villanova-L’Alba Volley vale la testa, quattro derby caratterizzano la seconda giornata

Sarà una seconda giornata ad alto tasso di derby, la seconda della Serie D femminile. Quattro sono infatti le sfide tra squadre della provincia, e tutte con tanti motivi di interesse.

L’unica cuneese non impegnata in queste sfide è la LPM Bam Mondovì, che accoglie tra le mura amiche l’ambiziosa Mollificio R.m.i. Val Chisone. La giovane formazione guidata da coach Pretto sa di avere davanti un compito proibitivo, contro una formazione che punta senza mezzi termini al ritorno in Serie C. Le “Pumine” hanno però dalla loro l’entusiasmo della giovane età e da queste partite possono trovare spunti per la loro crescita.

Forti delle vittorie dell’esordio, Villanova Volley Bam e Banca d’Alba L’Alba Volley si incrociano con in palio le vette della classifica. Le monregalesi hanno faticato forse più del dovuto per avere ragione di Monviso, piegato solo al tie-break. La giovane formazione albese guidata da coach Biestro ha invece fatto la voce grossa in casa contro la LPM Bam Mondovì. A chi sorriderà questa sfida?

Due sconfitte al tie-break, piene però di buoni segnali per la stagione. Insieme Marene-Savigliano e Monviso Volley hanno avuto un primo turno molto simile e si scontrano adesso per ulteriori punti. Il pronostico è quanto mai incerto, e non sarebbe strano vedere un quinto set anche in questa occasione.

Unite dal destino di una sconfitta per 3-1 all’esordio sono Sicom Cherasco e Volley Busca. Le due formazioni si incrociano con la voglia di conquistare la prima vittoria di stagione e di muovere una classifica rimasta inaspettatamente ferma. Forse le cheraschesi di coach Berra partono con un leggero pronostico favorevole, ma le ospiti di coach Solferino possono farsi valere.

Chiude questa carrellata la sfida Rs Volley Racconigi e Bcc-Surrauto Cervere, entrambe vincitrici con merito alla prima giornata. Dopo aver fatto bene in Coppa Piemonte, le racconigesi hanno iniziato bene anche in campionato. Proprio in Coppa le due formazioni si sono già affrontate, meno di un mese fa: in quell’occasione fu Racconigi ad imporsi per 3-1.

SERIE D FEMMINILE – GIORNATA 2

Villanova Volley Bam – Banca d’Alba L’Alba Volley

Val Sangone Volley – Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley

LPM Bam Mondovì – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Insieme Marene-Savigliano – Monviso Volley

Sicom Cherasco – Volley Busca

Rs Volley Racconigi – Bcc-Surrauto Cervere

SERIE D FEMMINILE – CLASSIFICA

Banca d’Alba L’Alba Volley, Rs Volley Racconigi, Mollificio R.m.i. Val Chisone, Val Sangone Volley 3;

Villanova Volley Bam, Bcc-Surrauto Cervere 2;

Insieme Marene-Savigliano, Monviso Volley 1;

Volley Busca, Sicom Cherasco, Idrizi Elettric Bzz Piossasco Volley, LPM Bam Mondovì 0.