“Era una notte buia”: il 31 ottobre al Castello di Serralunga

Appuntamento al buio con il passato, al castello di Serralunga, nella notte di Halloween. Con “Era una notte buia”, prima edizione di un nuovo format di visita, la Barolo & Castles Foundation propone al pubblico un’inedita avventura nella notte più paurosa dell’anno all’interno del maniero di Langa, sulle tracce del suo antico passato.

Lunedì 31 ottobre il castello prolungherà quindi il suo orario di apertura per tre speciali turni di visita in notturna. Con il solo ausilio di una torcia elettrica (che i visitatori dovranno portarsi da casa) e accompagnati da una guida esperta, i partecipanti potranno scoprire il maniero trecentesco di Langa in una versione totalmente “dark”, privo di corrente elettrica proprio come in quel lontano 31 ottobre 1357 quando Pietrino Falletti, signore di Serralunga, arrivato in Langa con una guarnigione, si trovò a trascorrere la prima notte nella sua nuova residenza i cui lavori erano appena terminati. Una data significativa, quella del 31 ottobre, che ricorre nella storia del castello anche nel 1616, quando il maniero fu assediato e conquistato nella notte dai mercenari spagnoli guidati da Pedro da Toledo.

“Era una notte buia” è pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza insolita ed emozionante attraversando gli spazi dell’imponente maniero dotati esclusivamente di torce elettriche per illuminare il cammino e i dettagli che via via si andranno a scoprire. Alla guida spetterà il compito di raccontare la storia e l’architettura dell’edificio, oltre ai suoi aneddoti più curiosi, in un’atmosfera che avrà modo di condurre il pubblico in un viaggio nel tempo, fino alle origini del castello nobiliare che, da oltre sette secoli, domina la sommità della collina del piccolo e ben conservato borgo di Langa.

Inoltre, al termine dell’avvincente visita, la Pro Loco di Serralunga offrirà a tutti i partecipanti un bicchiere di vin brûlé e un piccolo e goloso omaggio per i più piccoli.

“Era una notte buia” è una novità assoluta per il castello di Serralunga, una nuova esperienza con tre turni di visita – alle 20,30, 21,30 e 22,30 – che si aggiungono alle tradizionali visite dell’orario consueto dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30). Le prenotazioni sono fortemente consigliate (massimo 25 persone per gruppo). Si consiglia di indossare scarpe comode e abiti caldi.

Costo: intero 10 euro, ridotto 14-18 anni e abbonamento Musei 5 euro.

Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]

Il castello di Serralunga d’Alba è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei del Piemonte, affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo & Castles Foundation, che si occupa anche dei manieri di Barolo, Roddi e Magliano Alfieri.

