Motori: con il Bemar Racing Team al confine tra Piemonte e Liguria

Il Bemar Racing Team di Cuneo organizza, per sabato 8 ottobre un motogiro, che farà visitare ai partecipanti alcuni paesi confinanti con la vicina Liguria.

Il raid turistico, che ricalca il percorso di quello non effettuato a settembre per maltempo, è completamente gratuito ed aperto ad ogni tipo e marca di moto, solamente chi vorrà pranzare dovrà prenotare in anticipo presso l’Osteria Millemetri, che offre un menù comprendente tagliere di affettati e formaggi, un primo a scelta, un dolce a scelta, acqua e caffè (bevande escluse), a soli 18,00 euro.

Il programma prevede la partenza alle ore 9,30, presso la concessionaria Bianco Moto di Cuneo, con passaggi nei Comuni di Vasco, San Michele Mondovì, Viola Castello, Garessio e Caprauna, dove si effettuerà la sosta per il pranzo libero.

Dopo la sosta i partecipanti si dirigeranno verso Alto per fare due passi nel “Giardino di Vanda”, proseguendo poi con la visita al borgo completamente ristrutturato di Castelbianco.

Si transiterà poi per Zuccarello, effettuando una breve sosta a Castelvecchio di Rocca Barbena, per poter godere della bellezza del borgo sentinella della Val Neva.

Nel viaggio di ritorno si attraverseranno Calizzano, Bagnasco, Scagnello, San Michele Mondovì, Vasco e Peveragno, per giungere in serata a Cuneo.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: Ricky 3474662060 e Monica 3917004604.

diemme