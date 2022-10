Serie C1: doppio derby cuneese, 3-0 per l’Area Calcio Alba Roero (vs Savigliano) e 4-8 in Bra-Giovanile Centallo

Nel secondo venerdì d’andata (ieri) della C1 2022/2023, è andato in scena un doppio derby per la provincia di Cuneo. Alla palestra Boblingen (Alba), l’Area Calcio Alba Roero ha battuto 3-0 la Futsal Savigliano (doppietta Calorio e gol Bignante); a Caramagna Piemonte, il Bra ha ceduto per 4-8 nei confronti della Giovanile Centallo (per i braidesi a segno Cantone, Lorusso, Tamasco e Badellino; per i centallesi tripletta Amine, doppiette Hichri e Cobaj, gol Delija). Giovanile Centallo 6 punti in classifica, Area Calcio Alba Roero e Futsal Savigliano 3, 1 per il Bra.