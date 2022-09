Cuneo: ricevuta lunedì 26 settembre la delegazione coreana in Comune

Una delegazione coreana è stata ricevuta in Comune lunedì 26 settembre scorso, all’interno di una visita in Piemonte in occasione del Salone di Terra Madre, svoltasi a Torino dal 22 al 26 settembre.

La delegazione, guidata dal presidente di Slow Food Corea Sig. Kim Jong Duk, era composta da 20 persone e, dopo l’incontro in Municipio con la Sindaca Patrizia Manassero, è stata accompagnata dal Vice Sindaco Luca Serale in un breve tour del centro storico di Cuneo, per poi proseguire con una visita ad un allevamento di bovini del territorio e, successivamente, a Carrù, presso il centro Anaborapi, Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese.

«È stato un incontro positivo – hanno commentato la Sindaca Patrizia Manassero ed il Vice Sindaco con delega ai rapporti internazionali Luca Serale – che rappresenta il seguito della visita fatta a Seul nel novembre del 2019 con l‘ex Sindaco Borgna per un incontro organizzato dalla Itcck (Italian Chamber of Commerce in Korea), la Camera di Commercio italiana in Corea.

La delegazione ha espresso commenti molto positivi sulla nostra città e su tutto il cuneese, apprezzando in particolar modo le peculiarità del nostro territorio: paesaggio, alta qualità della vita, enogastronomia e outdoor. Da un punto di vista turistico la Corea rappresenta un grande bacino potenziale con ampi margini di crescita. Dobbiamo lavorare in questa direzione.»

La Sindaca Patrizia Manassero e il Vice Sindaco Luca Serale consegnano un omaggio al presidente di Slow Food Corea Sig. Kim Jong Duk:

c.s.