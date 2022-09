A Cuneo l’anteprima del festival “Great Innova” affronta l’inevitabile futuro del mondo del lavoro

Sta per arrivare a Cuneo la quinta edizione di Great Innova, il festival dell’innovazione cuneese organizzato dall’omonima associazione con sede a Cuneo che promuove un’attività di diffusione, formazione, divulgazione, organizzazione e promozione di eventi all’ambito dell’innovazione e del marketing in tutte le loro forme.

Giovedì 22 settembre, dalle 18.45 alle 20, presso l’Open Baladin in piazza Foro Boario, si terrà “Waiting 4 Great Innova”, l’anteprima del festival in cui sarà presentata l’edizione 2022, in programma sempre a Cuneo venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre negli spazi dell’Auditorium Foro Boario di via Carlo Pascal, 5L.

Alla serata interverrà Osvaldo Danzi, Digital Recruiter esperto di cultura del lavoro, con un intervento sul tema dell’inevitabile futuro del mondo del lavoro. Non mancherà una performance musicale in collaborazione con il Conservatorio di Cuneo.

Il festival Great Innova ha ottenuto quest’anno il patrocinio della Commissione Europea, che si unisce a quelli di Regione Piemonte, Provincia e Città. Great Innova 2022 è realizzato con il contributo di Associazione Great Innova, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione DIG421, Tesisquare, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Sistemi Cuneo, Greehas Group. Si tiene in collaborazione con Startup Grind Cuneo, Università di Torino, CDV&M – Club Dirigenti Vendita e Marketing della Provincia di Cuneo, ATL, La notte dei ricercatori, Marketers, Parco fluviale Gesso e Stura.