Calcio Regionale: domani a Torino una riunione tra società e arbitri verso la nuova stagione

Il Presidente regionale del Comitato Piemonte-VdA di calcio Mauro Foschia ed il Presidente del Comitato Regionale Arbitri, Fabrizio Malacart, hanno organizzato per domani, sabato 10 settembre, alle ore 10.30, presso l’Auditorium “Santo Volto” – Via Borgaro angolo Via Valdellatorre – Torino – una riunione formativa riservata ai Presidenti, Allenatori e Capitani delle categorie Eccellenza, Promozione e Prima Categoria con i dirigenti dell’Associazione Italiana Arbitri.

Gli inviti sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica a tutte le Società direttamente interessate.